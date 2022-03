Cotto e Mangiato ricatta 7 marzo 2022: fagottini sfoglia e spinaci

Cominciamo la settimana gastronomica di cotto e Mangiato con una ricetta davvero gustosa, veloce da fare e ideale per gli antipasti con gli amici. Sempre prendendo spunto dalla rivista mensile di Cotto e Mangiato, Tessa preparara dei deliziosi fagottini sfoglia e spinaci. Ecco come si prepara.

La ricetta

Per la preparazione della ricetta, avrai bisogno di questi ingredienti, ovvero:

Noce di burro

500 grammi di spinaci

Sale e pepe

120 grammi di formaggio grattugiato

2 uova

300 grammi di gorgonzola

2 sfoglie

Semi di sesamo

Noci

1 tuorlo d’uovo per spennellare

Procedimento

Sciogli una noce di burro in padella e metti gli spinaci a cuocere. Sale e pepe e lascia andare. Quando saranno cotti, scola l’eccesso d’acqua e versa in una ciotola. Aggiungi due uova, formaggio grattugiato e gorgonzola e mescola come si deve. A questo punto prendi la sfoglia e ricava dei rettangoli. Al centro metti il composto a base di spinaci e chiudi adagio proprio come un fagottino. Spennella il fagottino con tuorlo d’uovo, dunque fai una spolverata di semi di sesamo e delle Noci tritate. Metti in forno a 200 gradi per almeno trenta minuti. I fagottino saranno pronti quando ben dorati. Et voilà, anche oggi la ricetta di Tessa è Cotta e Mangiata.

