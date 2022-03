Avanti un altro, Bonolis battute ‘hot’ a una concorrente: “Fate sesso in continuazione?”

Il conduttore Paolo Bonolis si lascia andare a battute goliardiche a sfondo hot con una concorrente di Avanti un altro: ecco cosa è accaduto

Nella puntata di questa sera 8 marzo 2022 di Avanti un altro, quiz show di Canale 5, Paolo Bonolis si è reso protagonista di alcune battute goliardiche ma hot ad una concorrente di Caserta. Quest’ultima si è presentata raccontando di sé e della sua vita da sposata. In particolare, ha spiegato che è originaria di Napoli ma si è trasferita a Caserta per amore con il marito.

“Ha figli?” ha chiesto il conduttore Bonolis alla concorrente in studio. “Ancora no, ma ci stiamo lavorando” ha replicato la donna senza alcuna malizia. “Fate sesso in continuazione? Brava!” ha ribattuto il presentatore romano congliendo la palla al balzo per la battuta ironica. In studio ci sono state risate da parte del pubblico e la scena si è trasformata in siparietto comico con l’espressione un po’ imbarazzata ma divertita della concorrente.

Insomma, peccato che perà l’avventura per la concorrente sia durata poco in quanto non è riuscita ad indovinare alcune risposte, ma si farà comunque ricordare.

