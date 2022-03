L’italiana di Algeri, in onda su RAI 5

Prosegue la settimana teatrale del palinsesto rai con una nuova e avvincente opera. Stavolta è L’Italiana in Algeri l’opera che nella mattinata di mercoledì 9 marzo, Rai 5 propone ai suoi spettatori. Parliamo della versione andata in scena qualche anno fa per dare vita ad una particolare edizione televisiva. In questo particolare allestimento a curare la regia c’è Ugo Gregoretti. Ricordiamo che la direzione musicale viene invece affidata al maestro Gary Bertini. Vediamo insieme qualcosa di più in merito a trama e cast.

Il cast

Partiamo dal cast che è stato impegnatp dal regista Gregoretti ni questo particolare allestimento. Protagonisti sul palco sono Sesto Bruscantini, Norma Rossi Palacios, Gigliola Caputi. E poi ancora Alfredo Mariotti, Ugo Benelli, Enzo Dara.

La trama

L’opera di Gioachino Rossini l’italiana ad Algeri ha per protagonista la giovane Isabella. Si tratta di una ragazza italiana che viene fatta prigioniera dai corsari del Bey Mustafà, che sta cercando una nuova moglie. Isabella stando alla corte del Bey ritroca però il suo amato Lindoro, che si era perduto e per il quale lei aveva lasciato casa pur di ritrovarlo.

A dirigere l’orchestra il maestro Gary Bertini, che ha affiancato il regista Gregoretti in ogni modifica del suo allestimento. L’opera ci aspetta mercoledì 9 marzo 2022 nella mattina di Rai 5.

