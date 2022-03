Cotto e Mangiato, ricetta dell’8 marzo 2022: risotto rosa

Quali saranno oggi le proposte della simpatica Tessa? Impegnata come sempre per il suo pubblico ai fornelli della sua cucina, la ricetta di oggi è caratteristica più che mai. Cotto e Mangiato ci propone infatti un risotto rosa. Cosa sarà mai? Lo scopriamo insieme.

La ricetta

Per la preparazione della ricetta avrai bisogno di:

300 grammi di barbabietola

Cipolla

Burro

Brodo

300 grammi di riso

Vino bianco

Formaggio grattugiato

Per la Salsina

80 grammi di panna

50 grammi di formaggio grattugiato

Procedimento

In una pentola sciogliere il burro e fai appassire la cipolla, quindi metti a tostare il riso. Sfuma con vino bianco e aggiungi brodo vegetale se necessario. Cuoci la barbabietola dopodiché tritala e ottieni la cremina. Fai cuocere il riso e continua ad allungare all’occorrenza. Intanto prepara la cremina a base di panna e formaggio grattugiato in un pentolino. A due terzi della cottura aggiungi la barbabietola al riso e manteca. Verso fine cottura invece aggiungi qualche fiocco di burro e formaggio grattugiato a piacere. Manteca sempre con energia dunque spegni sotto al fuoco. Impiatta aggiungendo la crema di panna e formaggio. Et voilà, il risotto per 4 persone è pronto come sempre ogni giorno Cotto e Mangiato. E un augurio speciale alle donne da parte della redazione di cotto e Mangiato.

