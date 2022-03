18 regali è una storia vera: curiosità e trama

Questa sera, su Rai 1, alle ore ??:??, andrà in onda il film drammatico 18 Regali, diretto dal regista Francesco Amato. Nel cast della pellicola compaiono attrici e attori del calibro di Vittoria Puccini, Edoardo Leo e Benedetta Porcaroli.

Il film ha ottenuto un certo successo, sia tra il pubblico che nella critica. Il lungometraggio di Francesco Amato ha vinto un David Giovani ai David di Donatello del 2021; inoltre il film ha ricevuto altre due candidature sempre ai David di Donatello e due candidature ai Nastri d’Argento 2020.

La pellicola è ispirata ad una storia vera, ovvero quella di Elisa Girotto: alla sceneggiatura dell’opera ha contribuito anche Alessio Vicenzotto, marito di Elisa.

Il film si apre nell’estate del 2001, quando Elisa Girotto, 35 anni, muore per un tumore al seno. La donna, che lascia suo marito Alessio e la piccola Anna, appena nata, aveva scritto una lista di regali di compleanno per sua figlia poco prima di morire. L’obiettivo di Elisa, con questo gesto, era quello di poter stare in qualche modo accanto alla sua piccola, fino alla maggiore età.

Per Anna non sarà comunque semplice gestire l’assenza della madre, tanto da arrivare a ribellarsi nel giorno del suo 18esimo compleanno, finché non viene investita da un’auto. Quando scoprirà chi era al volante di quella vettura la sua vita cambierà per sempre.

“Elisa vedeva la vita per quello che era e la affrontava sempre con il sorriso sulle labbra, non perdendosi mai d’animo e godendo di ogni secondo che le veniva concesso – racconta il marito, Alessio – Spero che la storia di mia moglie aiuti le persone a riflettere sull’importanza dell’amore verso la vita, che va sempre vissuta a pieno, anche nei momenti di difficoltà”.

Le musiche originali del film sono del compositore Andrea Farri.

