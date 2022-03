Alex Belli stocca Barù al GF Vip: “Io parlo di amore libero e tu di rutto libero. Dov’è l’eleganza?”

L’attore si scaglia contro Barù dopo una battuta sarcastica su di lui e la moglie Delia al GF Vip 6

Nuovo scontro di fuoco questa volta a distanza tra Barù e Alex Belli. A scatenare la tensione è stata una battuta sarcastica del nobile toscano sull’amore libero tra l’attore emiliano e la moglie Delia Duran. “A te ed Alex non vi voglio più vedere”, queste sono state le parole del nipote di Costantino della Gherardesca nella casa del GF Vip 6. “Non ti preoccupare è reciproco” ha replicato l’attore in una Instagram Stories, lanciando una frecciata al gieffino. La questione sembrava terminata, ma poi è intervenuto Belli con una nuova replica su Twitter rivolta proprio a Barù.

“Caro mio Barù, capisco il tuo umorismo tagliente, ma non condivido la tua cattiveria gratuita. Io parlo di amore libero tu di rutto libero, ma Barù dov’è? Dov’è la tua eleganza di nobiltà e la tua lealtà” ha scritto l’interprete di Jacopo Castelli di Centovetrine.

"Caro il mio BARÙ, capisco il tuo umorismo Tagliente! Ma non condivido la tua cattiveria Gratuita…Io parlo di Amore libero, tu di Rutto libero, ma BARÙ dov'è? Dov'è la tua eleganza di nobiltà e la tua lealtà??#gvip #alexbelli VS #Baru"

Insomma, Barù non ha mai fatto mistero sull’antipatia che prova per Alex e Delia e quanto pare è reciproco. Come replicherà in questo caso il nobile toscano? Non rimane che scoprirlo nella puntata di domani sera del GF Vip 6 e se il conduttore Alfonso Signorini dedicherà uno spazio per un confronto.

