Fedez e Achille Lauro lite dopo il successo di Mille? Il rumor: “Nessun saluto”

Il rapper Fedez avrebbe chiuso i rapporti con Achille Lauro: il rumor lanciato da Dagospia alla Fashion Week di Milano

Gelo tra Fedez e Achille Lauro? Questa è l’indiscrezione lanciata da Dagospia, che nella rubrica Lume di Candela, ha raccontato un curioso episodio verificatosi alla Fashion Week di Milano. Secondo il portale diretto da Roberto D’Agostino, i due artisti si sarebbero ignorati tutto il tempo e non nemmeno salutati alla sfilata di Gucci. Che ci sia della maretta?

“Alla sfilata di Gucci erano presenti sia Fedez che Achille Lauro, protagonisti della scorsa estate con il tormentone “Mille” cantato con Orietta Berti. Gira voce che i due cantanti (per mancanza di ugole) all’evento non si sarebbero parlati e nemmeno salutati. Solo una svista o c’è altro?” queste sono le parole scritte da Giuseppe Candela, giornalista di Dagospia. Insomma, per il momento né Fedez e né Achille Lauro hanno commentato l’indiscrezione.

A quanto pare, però, giorni fa Fedez ha raccontato a Muschio Selvaggio un episodio riguardante un artista con cui aveva gareggiato a Sanremo ma senza rivelarne il nome: “Un artista dopo che abbiamo finito il Festival, da Mara Venier, eravamo nella saletta e ho salutato tutti. Ho salutato anche questa persona. Dopo averlo salutato questo mi ha letteralmente mandato a quel paese, perché ero arrivato sul podio. Sì mi ha detto che non me lo meritavo”. Che si tratti proprio di Achille Lauro? Chissà, per ora non è dato saperlo e ci sono ancora molte ombre su questa questione.

