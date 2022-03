L’Eredità 9 marzo 2022, Aicha alla prima ghigliottina non indovina la parola

Nella puntata di quest’oggi – 7 marzo 2022 – è giunta al gioco finale de L’Eredità Aicha, studentessa di giurisprudenza.

La campionessa, alla sua prima ghigliottina, s’è ritrovata a concorrere per un bottino di 62.500 euro dopo due dimezzamenti e s’è trovata dinnanzi alle seguenti cinque parole indizio scelte dagli autori del quiz per indovinare la parola misteriosa di oggi:

Numero

Teatro

Online

Totò

Scrivere.

“Non ho avuto l’illuminazione”, ha detto subito Aicha – convinta che la parola non sarebbe stata difficile ed ha scritto sul suo cartoncino: Cabaret.

Ma non era Cabaret la parola scelta dagli autori ma bensì Rivista.

Queste le spiegazioni di quest’oggi in merito alla scelta degli autori, aiutati dal padrone di casa Flavio Insinna:

Numero di una Rivista.

Teatro di Rivista – per citare Insinna in modalità flusso di pensiero: “il comico il presentatore la soubrette il corpo di ballo”

Una Rivista Online, come potrebbe essere i n qualche forma questa non fosse un blog senza una cadenza periodica.

Totò che ha realizzato un mare di spettacoli di Rivista (Insinna dixit).

Scrivere in una Rivista, come proviamo a fare noi – in questo blog.

