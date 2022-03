GF Vip 6, le pillole velenose de La Velenosa – EPISODIO 43: “Alexman è tornato!!!!”

È vero, lo ammetto: mi era mancato! Il man del game ormai è nel mio cuore e che non si azzardino più a farlo sparire di nuovo! È tornato al top della forma, vestito da beduino con fare da guru. Dai su ha tenuto sulle spalle il programma per 5 mesi. Anche Soleil dovrà ringraziarlo a vita, perché l’idea dell’amore artistico, alchemico è stata geniale. Tanto che gli ascolti lo hanno sempre premiato, le puntate in cui non c’era infatti hanno sempre avuto bassi ascolti. Ci ha preso in giro tutti, è ovvio, ma ci ha comunque tenuti incollati alla TV, è innegabile. Grazie forse anche al man, ieri è uscita dal gioco anche Soledad! Al televoto flash, a sorpresa ha perso contro Davide. Diciamo che da quando è uscito Alex si è spenta molto e oltre a qualche cattiveria lanciata qua e là non faceva altro che dormire. Sicuramente si meritava la finale ed è stata sicuramente una protagonista, ma che ci posso fare se godo come un riccio????

Io penso che le Sélassie dicendo di voler vincere anche per i soldi non abbiano detto nulla di sconvolgente, anzi io le ho trovate sincere. Anche perché non penso che gli altri siano li per la gloria… Ma Alfonso che col suo grande tatto dice “ma voi siete principesse non vi servono i soldi” e giustamente le ragazze gli hanno ricordato le ultime vicissitudini famigliari che ovviamente hanno cambiato l’assetto economico della famiglia… Io spero vinca una delle due per fare un torto a Signorini che si vede che proprio le detesta.

Ieri è uscita anche un’altra grande protagonista: Miriana. La grande antagonista di Soleil e Katia, quella che non ha mai avuto paura di dire quello che pensava e di scontrarsi con due donne molto temute in casa. Terzo finalista Davide che ha vinto appunto con Soleil. Terzo finalista non per meriti ma perché la gente lo ha votato per andare contro a Soleil. Sempre in disparte, uno che si è esposto poco e soprattutto uno che, come Manila, non si è mai dissociato dalle parole pesanti dette dalla Ricciarelli. Ormai siamo alle battute finali e mi sento di dire che il vincitore di questo gf è solo lui Alexman, grande portatore di trash e grande protagonista.

Per oggi è tutto, alla prossima, baci velenosi a tutti

GF Vip 6, i migliori meme della puntata serale del 7 marzo 2022

