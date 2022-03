Cotto e Mangiato ricetta del 10 marzo 2022: carciofi stellati

Oggi la ricetta proposta a Cotto e Mangiato è semplice da fare. L’unico neo sarà la pulizia dei carciofi che sono I protagonisti della ricetta. Tessa, prendendo ispirazione da uno chef propone dei carciofi stellati. Vediamo insieme come si preparano: la presentatrice ha modificato la ricetta aggiungendo anche dei funghi porcini spadellati.

La ricetta

Per la preparazione di questa ricetta, avrai bisogno dei seguenti pochi semplici ingredienti:

6 carciofi

Acqua acidulata

25 grammi di funghi porcini secchi

Olio

Aglio

Prezzemolo

Procedimento

Pulisci I carciofi e taglia in quattro parti, mettendo in acqua acidula (acqua e limone) per non fare annerire. In una padella metti olio e versa i carciofi allungando all’occorrenza proprio con acqua e limone. Da parte fai ammollare i funghi secchi, poi sminuzza. In un’altra padella metti olio ed aglio e soffirggi i porcini. Quando saranno cotti, spegni. Alla fine quando anche i carciofi saranno cotti, aggiungi anche i funghi. Fai cuocere insieme per permettere che i sapori si mescolino. Fai una spolverata di prezzemolo a crudo in ultimo e servi così. Un piatto sano e gustoso, che può arricchire i tuoi pranzi. Ed ecco che come ogni giorno, la ricetta di Tessa Gelisio è Cotta e Mangiata. Buon appetito.

