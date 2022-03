GF Vip, Barù è gay? La risposta di un’ex. E intanto con Jessica…

Barù Gaetani è stato uno dei protagonisti di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip. Non è entrato immediatamente nella casa più spiata d’Italia ma ha fatto il suo ingresso circa due mesi e mezzo fa. Molto sta facendo discutere il suo legame con Jessica Selassié. I due hanno un bel rapporto ma nonostante la principessa etiope sia palesemente attratta, il nobile toscano non sembra ricambiare da quel punto di vista e ci si è interrogati anche sulla sessualità del gieffino.

L’intervista di Victoria Cabello

Victoria Cabello ex di Barù Gaetani, ha rilasciato, di recente, un’intervista nella quale ha parlato anche del vippone, rispondendo anche a chi sostiene che sia gay. Alla domanda su cosa direbbero i suoi ex della sua partecipazione a Pechino Express, ha risposto così: “Cosa direbbero i miei ex della mia esperienza a Pechino Express? Maurizio Cattelan, che nella vita avrebbe voluto fare l’autore tv, mi vedrà come una performer che lancia messaggi dirompenti. Marco Balich, specialista del ‘ciao come sto’ direbbe ‘brava’ e poi userebbe la parola Pechino per parlarmi della sua prossima cerimonia olimpica. Andrea Rosso si gaserebbe per lo styling definendo il mood: unfuckable. E Barù, sulla cui ferma eterosessualità vorrei rassicurare tutti, si limiterebbe a: ‘Mi dicono che da quelle parti si mangi divinamente'”.

Il confronto fra Barù e Jessica

In seguito alle ultime incomprensioni e l’atteggiamento freddo, oltre che distaccato di Baru’, vi è stato un confronto con Jessica. La principessa etiope ha iniziato a dirgli che il suo distacco proprio ora che sono gli ultimi giorni che potrebbero stare insieme la ferisce: “Ti ho detto tante volte che mi dispiace per quello che ho detto su di te. Non la trovo una cosa estremamente offensiva rispetto a tante cose che anche tra coppie o amici si sono detti qui. Capisco tu ci sia rimasto male, ma farmi il terzo grado così negli ultimi giorni che in teoria potrebbero essere i tuoi ultimi, o i miei, rimanere freddo e distaccato, mi devi analizzare. Comportarsi così negli ultimi giorni non lo trovo corretto nei miei confronti. Ti ho sempre dimostrato tanto e mi sembra quasi un pretesto per allontanarti. Non ho messo in dubbio il tuo carattere, ho messo in dubbio i tuoi atteggiamenti riguardo la mia persona. Hai avuto degli atteggiamenti che spesso mi hanno mandata in confusione, ci sono stata male tante volte e lo sai. Io con te non ho mai giocato, sono sempre stata me stessa.

Pronta la replica del nobile toscano: “Mettere in dubbio se io ti ho dato affetto per andare in finale o per strategia. Quello mi ha ferito molto di più di qualsiasi insulto. Ora che hai avuto questo pensiero, scusami tanto ma io analizzo tutto quello che dici. Me la son presa, me la sono legata al dito. Mi son state dette cose da persone che reputo miei amici. Mi stai dando colpe a me quando te hai attaccato il mio carattere, non io il tuo. Poi se mi faccio delle domande sul tuo carattere non posso. La ragazza ha quindi sottolineato di avere un dubbio un giorno mentre era arrabbiata e delusa da alcune cose e le è venuto spontaneo porsi delle domande. Barù ha risposto: “Allora non hai capito chi sono io, non è lecito. Vuoi chiarire con Nathaly, fantastico. Ora andate, siete migliori amiche, fantastico, un esempio umano straordinario. E io sono un verme, un insetto. Se è così chapeau, se invece è per qualche altro motivo, ci sto pensando, mi sembra tutto molto opportuno: la tempistica, le parole scelte”.

La gieffina ha così cominciato ad effettuare una serie di domande: “Vuoi dire che è strategia? Fare la finta buonista per arrivare in finale? Qui dentro ho solo litigato due volte con Sole e neanche direttamente. Quindi l’unica cosa che mi può essere dispiaciuta è la litigata con Nathaly, ci può stare o no?”. Il nobile ha affermato: “Magari avevi un rapporto così vicino con lei che non ho capito. E non vedevo neanche tutto questo rapporto con Sole. Se siete così veramente bravi, bravissimi, massimo rispetto. Sto solo capendo se questa è la vostra verità, genuine e sincere”. Il confronto si è concluso con Jessica che ha detto a Baru’ che ha avuto due mesi per conoscerla.

