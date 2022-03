Ted Bundy – Fascino criminale, qual è la storia vera del serial killer?

Questa sera su Rai 4, alle ore 21:20, andrà in onda il film Ted Bundy – Fascino criminale, diretto da Joe Berlinger. La pellicola, uscita nel 2019, vede nel cast Zac Efron nei panni del protagonista Ted Bundy, mentre Lily Collins interpreta Liz Kendall e Kaya Scodelario è invece Carole Ann Boone. Nel film compaiono anche John Malkovich, Jeffrey Donovan e Haley Joel Osment.

Il film racconta la storia di Ted Bundy, celebre serial killer statunitense, autore di decine di omicidi negli anni ’70. L’assassino, che prendeva di mira giovani ragazze, ha messo a segno almeno 30 omicidi tra il 1974 e il 1978, anche se potrebbe aver colpito già negli anni ’60.

Tra le sue caratteristiche principali c’era soprattutto l’aspetto piacevole: molto spesso veniva descritto come un uomo affascinante, che spesso attirava le vittime lasciando loro credere di essere una persona disabile o comunque con difficoltà.

Ted Bundy venne arrestato più volte ma il serial killer riuscì a fuggire in alcuni casi, mentre in altri – sfruttando le sue doti di affabulatore e manipolatore – fu in grado di farsi difendere dalle accuse, spesso incantando anche l’opinione pubblica. Nel 1978 venne definitivamente catturato in Florida, dove ricevette tre condanne a morte in due processi separati. Il 24 gennaio 1989 venne eseguita la condanna a morte sulla sedia elettrica.

Il film di Joe Berlinger è l’adattamento cinematografico del libro The Phantom Prince: My Life with Ted Bundy, scritto da Elizabeth Kendall, per lungo tempo fidanzata di Ted Bundy. Si incontrarono nel 1969, a Seattle, quando la donna era studentessa universitaria: Ted si mostra amorevole anche con sua figlia, Molly. Ma con il passare degli anni e il susseguirsi delle sparizioni di giovani donne, Liz si renderà conto che il suo compagno nasconde una terribile doppia personalità.

