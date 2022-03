Doc – nelle tue mani 3 si farà? Quando inizia? Tutto quello che sappiamo

Il successo conquistato da Doc – Nelle tue mani anche in questa seconda stagione è sotto gli occhi di tutti. Non a caso i numeri relativi agli ascolti dimostrano come la serie che vede protagonista Luca Argentero è la più vista su Rai 1 da settembre ad oggi.

Il cast è senza dubbio un punto di forza di Doc, dato che oltre a Luca Argentero – che veste i panni del dottor Andrea Fanti – troviamo anche Matilde Gioli, Gianmarco Saurino, Sara Lazzaro e Raffaele Esposito. Come noto, la serie TV è ispirata alla storia del dottor Pierdante Piccioni, che in seguito ad un incidente stradale ha dimenticato gli ultimi 12 anni della sua vita.

Questa sera, su Rai 1, è in programma il penultimo appuntamento della seconda stagione di Doc – Nelle tue mani, con i due episodi ‘Così lontani, così vicini’ e ‘Senza nome’. La stagione si concluderà giovedì prossimo con gli episodi ‘Stigma’ e ‘Mutazioni’.

Ma ci sarà anche una terza stagione? I fan non vedono l’ora di conoscere qualche dettaglio sull’eventuale prosieguo della fortunata serie TV. Al momento non ci sono certezze, ma dato il successo strepitoso – che ha coinvolto grandi e piccini – la probabilità sembra essere molto alta.

D’altronde, proprio Luca Argentero e Matilde Gioli hanno detto che la serie potrebbe andare avanti. “Io ti parlo di un mio desiderio personale, mi sono sempre immaginato Doc su tre stagioni. Poi quello che verrà non lo posso sapere”, ha detto Argentero in una recente intervista.

Parlando con TV Sorrisi e Canzoni, Matilde Gioli si è detta quasi certa del fatto che verrà realizzata una terza stagione di Doc – Nelle tue mani.

