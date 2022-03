Dua Lipa, Levitating è un plagio? Le accuse e le prove: fatevi una vostra idea – VIDEO

Nata a Londra nell’agosto del 1995, Dua Lipa è una pluri-premiata popstar (vanta tre Grammy e sei BRIT Award) che ormai da anni ha una notorietà internazionale, sebbene abbia pubblicato appena due album in studio.

Ma questa volta ha fatto notizia non per i propri successi (o per le boutade di stampo politico: ricordiamo come abbia spesso preso posizioni abbastanza nette legate alle sue origini kosovare) ma per una doppia accusa di plagio per una sua traccia che difficilmente non avrete sentito nell’ultimo anno: Levitating.

480 milioni di view per il video su YouTube, 68 settimane nella classifica Billboard Hot 100.

La prima causa arriva dalla band statunitense (basata in Florida) Artikal Sound System, secondo cui il brano di Dua Lipa copia una loro canzone del 2017, Live Your Life.

E se le due canzoni possono sembrare effettivamente molto simili tra di loro, ai limiti del plagio, un apprezzato youtuber americano dimostra come in effetti parecchie altre tracce suonino abbastanza simili alle due in questione, giacché la melodia e il ritmo usati sono abbastanza comuni.

Ovviamente, come da titolo, vi invitiamo a farvi una idea da voi.

Ulteriori accuse sono poi giunte dai compositori L. Russell Brown e Sandy Linzer, che accusano la musicista britannica di aver copiato due loro brani, ‘Wiggle and Giggle All Night’ e ‘Don Diablo’, rispettivamente del 1979 e 1980.

Di seguito vi proponiamo anche queste ulteriori tracce.

Ciò che è certo è che grazie a queste accuse il numero delle loro view è certamente cresciuto e come scrive qualcuno nei commenti di ‘Wiggle and Giggle All Night’: “I went to this because of this lawsuit I don’t know but I’m loving this song” (“Sono giunto a questa canzone per la causa, non so ma amo questa canzone”).

