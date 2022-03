Ana Quiles Boix è fidanzata? Cosa sappiamo della vita privata della giornalista spagnola

Uno dei volti più apprezzati della Domenica Sportiva è certamente Ana Quiles Boix, giornalista spagnola che da qualche tempo è entrata a far parte della squadra del celebre programma sportivo della Rai.

Oltre alla sua bellezza mediterranea, particolarmente affascinante, la 30enne di Elche dimostra grande competenza, ed è per questo che riesce a riscuotere un largo consenso tra i telespettatori della Domenica Sportiva.

Ma cosa si sa della vita privata di Ana Quiles Boix? La 30enne è fidanzata oppure è single? La giornalista spagnola aveva dichiarato qualche tempo fa di non essere innamorata, confermando di essere single e di avere una grande passione, al momento, solo per il suo lavoro. Tuttavia in passato Ana Quiles Boix ha avuto diverse storie sentimentali, tra cui l’ultima, con un italiano, terminata all’inizio del 2021.

Sarà cambiato qualcosa negli ultimi tempi? Al momento non si hanno notizie su eventuali flirt della giornalista di Elche, che ha comunque sottolineato di sentirsi molto attratta dagli uomini italiani, non escludendo quindi di poter incontrare da un momento all’altro l’uomo della sua vita.

Ana Quiles Boix è arrivata in Italia nel 2016 grazie ad una borsa lavoro. Oggi vive a Roma e lavora come giornalista sportiva anche con altre emittenti oltre alla Rai. All’inizio la sua avventura nel nostro Paese non è stata semplice, complice la nostalgia di casa, diventata anche più forte con la pandemia: tuttavia, la giornalista ha mostrato grande determinazione nel raggiungere i suoi obiettivi.

Dopo l’esperienza con A Tutta Rete su Rai Sport è arrivata la grande opportunità con la Domenica Sportiva: Ana è anche corrispondente in Italia per il programma spagnolo Deportes Cuatro.

