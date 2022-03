Qual è la canzone della pubblicità di Airbnb? Titolo e testo

Realtà enorme nel mondo degli affitti per brevi periodi, Airbnb è stato lanciato nell’agosto del 2008 in California, per poi essere quotato in borsa (nel listino Nasdaq) e raggiungere (dati al 2021) un valore di mercato di ben 113 miliardi di dollari statunitensi (anche grazie ad una diffusione ormai capillare in tutto il mondo).

Negli ultimi tempi, per raggiungere anche quel pubblico poco avvezzo alla rete, sono state lanciate diverse campagne pubblicitarie, caratterizzate da una grandissima colonna sonora.

In questa occasione, ci soffermiamo sulle ultime due pubblicità di Airbnb, di cui solo una è disponibile su Youtube (ma forniremo i titoli di entrambe le canzoni, limitandoci al testo della seconda).

Ma partiamo dalla prima pubblicità, che vede protagonista una coppia di arzilli anziani.

La traccia scelta per questa pubblicità è geniale (o meglio, è geniale sia stata scelta questa traccia per questa pubblicità): parliamo di ’03 Bonnie & Clyde, canzone di Jay-Z con la collaborazione della storica compagna Beyoncé.

Traccia pubblicata nell’ottobre del 2002 ha ottenuto numeri da capogiro ed il titolo è ispirato alla vicenda della coppia criminale Bonny & Clyde.

Il brano si ispira apertamente a un film del 1967 – Gangster Story – che racconta la storia dei succitati.

Da segnalare la presenza di una importantissima citazione di una traccia del grandissimo 2pac Shakur, Me and my girlfriend.

Ma veniamo alla seconda pubblicità che sta spopolando in questi giorni.

Purtroppo non presente su YouTube, ha una colonna sonora che sicuramente contribuisce al fine di far rimanere impressa la pubblictà.

La canzone scelta è un traccione classico della musica reggae / dancehall: è ‘Bam Bam’ dell’artista giamaicana Sister Nancy.

Uscita nel 1982, era già stata scelta per altre pubblicità in passato.

Di seguito vi proponiamo la canzone tratta da YouTube e in seguito il testo della canzone (in dialetto jamaicano).

Mi seh one ting Nancy kyaahn understand

One ting Nancy kyaahn understand

Wha mek dem a taak bout mi ambition?

Seh, what makes dem a taak bout mi ambition?

Some a dem a aks mi weh mi get it fram

Some of them ask me where me get it from

A chuu dem nuh know it’s fram creation

A chuu dem nuh know it’s fram creation

Bam bam, ey, What a bam bam

Bam bam dilla, bam bam

Bam bam dilla, bam bam

‘Ey what a bam bam, said what a bam bam

This woman never troubled no one

I’m a lady, I’m not a man

MC is my ambition

I come from nice up Jamaica

So bam bam, what a bam bam

Bam bam dilla, bam bam

Bam bam dilla, bam bam

‘Ey a mi seh what a bam bam,

Tell ‘em said what a bam bam

Tell ‘em, tell ‘em

Mi baan and mi gruo inna Princeton six

When you hear them they sound like

You come inna di place ahn mi seh “well well slick”

Bam bam, ‘ey said what a bam bam

Bam bam dilla, bam bam

Bam bam dilla, bam bam

‘Ey said what a bam bam, ‘ey said what a bam bam

Caa some of dem a seh mi a waan come mash up dem plan

A chuu dem nuh know mi a wan business woman

Sister Nancy, she a one inna three million

Sister Nancy, she a one innna three million

So bam bam,

Seh what a bam bam

Bam bam dilla, bam bam

Bam bam dilla, bam bam

Seh go, Sister Nancy, where you go

I tell yourself if you don’t Sister Nancy, make you go

I know it from me head straight down to my toe

A tee-taa-toe Sister Nancy a mi go

A some of them ask Sister Nancy make you bad so

Bung dung didlee-a Sister Nancy make you bad so

Bam bam, ey, What a bam bam?

Bam bam dilla, bam bam

Bam bam dilla, bam bam

‘Ey what a bam bam, said what a bam bam

This woman, I never trouble no one

I’m a lady, I’m not a man

MC is my ambition

I come fi nice up Jamaica

So bam bam, what a bam bam

Bam bam dilla, bam bam

Bam bam dilla, bam bam

‘Ey a me said what a bam bam,

Tell ‘em said what a bam bam

Tell ‘em, tell ‘em

Caa mi seh a one ting Nancy kyaahn understand

One thing Nancy can’t understand…

