Chi è Catherine Boutet, moglie di Riccardo Cocciante? Chi è e cosa fa il loro unico figlio David?

Nato a Saigon, in Vietnam, nel 1946, Riccardo Cocciante è un artista a tutto tondo, cantautore e compositore (ha curato e cura, dal 1998, il musical di ‘Notre-Dame de Paris’ – prima di una serie di “parentesi teatrali” per lui).

Vincitore di Sanremo nel 1991 (con ‘Se stiamo insieme’) Riccardo Cocciante è a tutti gli effetti italo-francese: la madre è francese, ha frequentato come scuola il Lycée Chateaubriand e professionalmente, a partire dal lavoro come compositore per musical, è molto legato alla Francia – dove è noto come Richard Cocciante.

Legata alla Francia è anche la moglie, Catherine Boutet, definita da Wikipedia un’ex funzionaria di una casa discografica parigina.

Come raccontato però in un’intervista a ‘Il Corriere della Sera’, quando si conobbero la futura moglie “faceva l’attrice”:

“Il nostro primo incontro è stato casuale. Lei all’epoca faceva l’attrice ed era in partenza per New York. Ma Cathy, che si trovava a Roma per salutare una sorella, decise dopo il nostro incontro di non partire per stare con me”.

Rimasta con lui, s’è dedicata da allora al management del cantautore (e con discreto successo, diremmo, dati i grandi risultati ottenuti dal marito):

“Nel 2022 celebriamo 50 anni di lavoro assieme. E non ha mai recriminato sulla scelta di lasciare il teatro per me”.

Nel 1983, quindi, è giunto il matrimonio e nel 1990 è nato il loro primo (e unico) figlio David.

Chi è il figlio di Riccardo Cocciante, David?

Nato, come già detto, nel 1990 – David Cocciante è l’unico figlio di Riccardo Cocciante e della moglie Catherine Boutet.

Nonostante abbia imparato a suonare la chitarra e abbia accompagnato sul palco di Sanremo il padre (ma non nelle vesti di musicista), Cocciante junior lavora nell’ambito della musica ma non come artista: David – che vive a New York – lavora come grafico.

Ha un profilo Instagram ma non è molto seguito né appare lui molto appassionato di social (i post sono sporadici e sono pezzi di vita e/o, per l’appunto grafiche).

Apprendiamo però grazie al suo profilo che ha una importante passione per la musica elettronica e sono diversi i mix pubblicat su Soundcloud sotto lo pseudonimo di Daddou.

Sappiamo inoltre che il 32enne figlio di Riccardo Cocciante è sposato con una donna chiamata Amanda Schram.

Ma, ribadiamo, David Cocciante appare molto riservato, nonostante sia stato protagonista di copertine importanti sin da neonato.

