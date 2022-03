Oroscopo di Paolo Fox dal 14 al 20 marzo, previsioni della settimana

Insieme andiamo a vedere le previsioni delle stelle per la settimana che sta per cominciare. In compagnia del nostro astrologo preferito Paolo Fox, scopriamo i consigli per ogni segno zodiacale.

Ariete

Novità in arrivo in amore per gli Ariete. Il periodo è dei migliori ed ogni preoccupazione passata verrà superata, grazie a Venere e a Marte.

Nel lavoro, domenica prossima il Sole entrerà nel tuo segno e presto arriverà una conferma. Il cielo, quindi, ti sorride.

Toro

Non è un buon momento perché devi essere prudente. Facilmente sei attratto da persone già impegnate, quindi I pensieri ti logorano. Vivi con serenità e alla giornata.

Nel lavoro, bisogna fare chiarezza: un capo ti deve delle risposte e lunedì e martedì saranno giornate caotiche. Se hai intenzione di incontrare qualcuno meglio farlo da giovedì in poi.

Gemelli

Venere ti sorride e ti facilita gli approcci con nuove persone. Occhio a vecchie conoscenze che si potrebbero trasformare in qualcosa di più. Ad ogni modo dimentica il passato

Nel lavoro, non sarà una grande settimana, ma potrai fare dei progetti a lunga scadenza: cosa vuoi fare ora che l’estate si avvicina? Inizia a pianificare.

Cancro

L’amore va a gonfie vele. Per chi ha chiuso una storia non ci deve più pensare. Le amicizie nate ora potrebbero trasformarsi domani in qualcosa di bello

Sul lavoro, novità in arrivo: meglio stipulare gli accordi entro la fine di aprile o maggio. Fai un po’ di sforzi e tutto poi verrà ripagato.

Leone

Sei appena uscito, o forse non ancora del tutto da una crisi. Quindi la diffidenza sta camminando con te e fatichi a trovare stabilità.

Sul lavoro, i miglioramenti ci sono (anche se parziali): forse hai troppe responsabilità e pochi guadagni, ma non temere. Tutto si risolverà e la settimana non sarà così malvagia.

Vergine

Hai Mercurio contro e ti porta un po’ di confusione. Forse sarebbe meglio fermarsi un attimo e capire cosa sta succedendo e di cosa hai bisogno.

Sul lavoro, hai bisogno di relax perché devi fare una scelta importante. Forse ci sono dei ritardi dal punto di vista legale, ma niente di così grave.

Bilancia

Venere e Marte ti sorridono e ti aiutano a trovare l’amore vero. Prova a non dar peso a tutto e a farti scivolare di dosso le provocazioni altrui

Per il lavoro, la situazione sta migliorando dopo il mese di febbraio e dopo i problemi che non ti saresti mai immaginato.

Scorpione

Cerca di non isolarti e di lasciarti andare. L’unica cosa che ti resta da fare è dire addio al passato, di guardare avanti e vedrai che non sbagli.

Sul lavoro, meglio mettersi da parte qualche soldo: lunedì e martedì c’è qualche problema da risolvere. In ogni caso, Mercurio è dalla tua parte e i contatti sono favoriti. Forza, non mollare.

Sagittario

Vorresti viverti un amore avventuroso, ma a volte non sai mantenere calma la tua gelosia. Ci sono momenti che sembri impossibile, ma invece ti ribolle dentro il sangue.

Vuoi solo serenità e zero preoccupazioni. Sul lavoro, attenzione alle tensioni con un capo. Meglio valutare nuovi equilibri, mantenere la calma e riflettere.

Capricorno

Ci sono problemi nella vita di tutti i giorni? Cerca di non trascurare l’amore. Visiti le emozioni che domani le piccole storie diventeranno grandi

Sul lavoro, potrebbe aprirsi una vertenza o forse ti troverai a puntare i piedi per ottenere quello che desideri! È tutto in alto mare.

Acquario

Devi provare a fare nuove conoscenze aiutato da Marte in transito nel tuo segno. Favorite le nuove relazioni ma cerca di non farti influenzare dal passato che ritorna.

Sul lavoro, novità in attivo: il cielo promette grandi cose, solo l’inizio della settimana sarà un po’ sottotono. Ma non perderti d’animo: le tue idee sono buone e…saranno vincenti.

Pesci

Venere è in transito da settimane e qualche ingenua amicizia potrebbe trasformarsi in una relazione, se ti piace qualcuno del Gemelli o del Sagittario, apri gli occhi e comportati bene.

Sul lavoro, stai attraversando un periodo difficile: segui gli eventi, non stravolgere i piani perché Giove è nel tuo segno e presto potrai ricevere una chiamata, che magari aspetti da tempo

