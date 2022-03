Antonella Fiordelisi compie 24 anni: biografia e curiosità dell’ex tentatrice

Con circa 1,2 milioni di followers su Instagram, Antonella Fiordelisi è una delle influencer più seguite sui social. Il profilo di Antonella è pieno di scatti sensuali che i seguaci gradiscono. La bellissima ragazza campana, oggi, lunedì 14 marzo 2022, compie 24 anni. Un traguardo che la sportiva ha voluto festeggiare a Milano, dove si è trasferita da qualche mese, con alcuni amici. Andiamo a conoscerla meglio.

Biografia di Antonella Fiordelisi

Antonella Fiordelisi è nata a Salerno il 14 marzo 1988. Ancor prima di divenire un personaggio molto social, è una schermitrice. Ha iniziato con questo sport dall’età di 10 anni, quando si allenava tre ogni per ogni giorno ed è da descritta come un vero talento. Vanta una carriera alle spalle non indifferente: milita nella squadra di scherma Nedi Nadi in Serie A2. Ha vinto la medaglia di bronzo ai Campionati Italiani Cadetti e Giovani 2017 di Cagliari nella categoria Spada. A livello di studi è laureata a dicembre 2019, in Scienze Politiche all’Università degli studi della Campania ‘Luigi Vanvitelli’.

La carriera e la vita privata di Antonella

Si è fatta conoscere nel mondo dello spettacolo per la partecipazione a Temptation Island nel 2017. In quella edizione, da fidanzato, vi era anche Francesco Chiofalo con il quale ebbe, successivamente una relazione dal 2 maggio 2019. Solo qualche mese di serenità per la campana perché ad agosto confessò di aver scoperto un tradimento da parte di Chiofalo che cercò di riconquistarla. Tre mesi dopo ritornarono insieme ma si lasciarono ad aprile 2021.

Antonella, rimanendo in tema di flirt, rivelò che l’ex calciatore della Juventus, Gonzalo Higuain le avesse scritto dei messaggi sui social. Tuttavia sembrerebbe che l’attaccante le abbia chiesto delle foto del fondoschiena e che Antonella si sia risentita, dandogli addirittura del ‘malato’. La 24enne, dopo queste parole, si è scusata pubblicamente per le parole usate nei confronti di Gonzalo.

Anche musica nella carriera di Antonella Fiordelisi che ha pubblicato, a giugno 2019, un singolo dal titolo ‘Din Dan’. Si tratta una canzone molto estiva che pare abbia riscosso notevole successo sui social. Dal ritmo vagamente dance, con influenze latino-americane, la canzone si prepara a essere diffusa nei migliori locali della costa durante la stagione.

In qualche circostanza è ospite del programma Mediaset ‘Tiki Taka’ condotto da Piero Chiambretti. Proprio nella trasmissione ha confessato di tifare non solo per la Salernitana, ma anche per il Napoli.

In tema reality show, in più circostanze è stata annunciata come nuova concorrente del Grande Fratello Vip ma di fatto la modella non ha mai varcato la soglia della casa più spiata d’Italia. “È vero, ho fatto dei provini a settembre e mi avevano detto che ero piaciuta, poi non si è fatto più niente. Se mi dovessero chiamare ora non ci andrei. Fare provini ogni anno e poi non essere presa non è emotivamente bello”, ha rivelato al programma radiofonico Trend & Celebrities

Curiosità su Antonella

Antonella ha confessato di essersi rifatta il seno: una mastoplastica additiva ed ama molto gli animali, in particolare i cavalli, anche se ha un cagnolino bianco, al quale è molto legata.

Antonella sarebbe single: al suo party non era presente alcun fidanzato.

