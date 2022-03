Cotto e Mangiato ricetta del 14 marzo 2022: insalata Waldorf

Come avrà deciso di cominciare la settimana la nostra cuoca preferita, Tessa Gelisio? Nella cucina di Cotto e Mangiato, ha aizzato i fornelli per fare una gustosa insalata Waldorf. Ecco come si prepara la ricetta realizzata da un metre di sala di un ristorante londinese intorno al 1800.

La ricetta

La ricetta, che puoi trovare sull’ultimo numero di Cotto e Mangiato, si prepara usando i seguenti ingredienti:

Sedano rapa

2 mele

150 grammi di maionese

150 grammi di yogurt bianco

2 cucchiai di succo di limone

1 cucchiaio di miele

Sale

Pepe

70 grammi di noci

Procedimento

Affettare molto sottilmente il sedano rapa. Attendere che l’acqua arrivi a bollore dunque calare il sedano rapa, salare e lasciare cuocere. A questo punto affetta la mela, anch’essa molto sottilmente, tenendola in acqua acidula (ovvero acqua e limone) per non farla annerire. Passa ora a preparare la salsa per il composto: in una ciotola versa maionese e yogurt e mischia per bene. Aggiungi il limone e il miele, poi sale, poi pepe e gira finché tutti gli ingredienti non saranno ben mischiati. Sbriciola le noci e aggiungile nella ciotola. Solo quando il sedano rapa sarà pronto scolalo, fallo freddare e aggiungi alla salsa, scola anche le mele e aggiungi dunque amalgama di nuovo. Puoi servire come meglio ti piace.

