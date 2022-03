Chi è Mario Valducci, marito di Annalisa Bruchi? I due hanno figli?

Classe 1970, Annalisa Bruchi è una apprezzata giornalista – conduttrice televisiva senese (della contrada della Giraffa, specifica Wikipedia).

Dopo aver esordito come collaboratrice dello storico programma d’approfondimento Mixer, ha collaborato in seguito con il Maurizio Costanzo Show, con Domenica In, fino all’esordio come conduttrice di Big – La via del cuore, programma su Rai 3 di cui è stata anche autrice.

Svariate ulteriori esperienze (tra cui la telecronaca del Palio di Siena, momento fondamentale per la cittadina toscana) fino alla conduzione in seconda serata su Rai 2 di ReStart.

Chi è Mario Valducci, marito di Annalisa Bruchi?

In molti cercheranno informazioni sullo stato civile di Annalisa Bruchi.

Ebbene, la donna è sposata con Mario Valducci, milanese classe ’59.

Laureatosi in economia aziendale e marketing alla Bocconi nel 1994, entra in Fininvest e cambia vita: è tra i fondatori di Forza Italia nel gennaio del 1994 e proprio gli scranni del partito berlusconiano lo vedono protagonista dal 1994 al 2013.

Cinque legislature da deputato, con le esperienze da Sottosegretario del Ministero dello Sviluppo Economico tra il 2001 e il 2006 e Presidente della Commissione Trasporti tra il 2008 e il 2013.

Ad oggi, rifacendoci a Wikipedia, è tornato a svolgere la professione di commercialista ed è frattanto professore a contratto di Scienza delle Finanze e Diritto Tributario presso LUISS Guido Carli.

Poche info possiamo ricavare dal profilo della Bruchi (che ha 4200 follower circa su Instagram): sono poche le immagini della vita privata ma da quello che possiamo intendere nella vita della Bruchi ci sono un bel cagnone (di nome Ercole, parreb e due figli (un ragazzo e una ragazza).

