“Stava pensando a Miriana?”: le immagini di Biagio in discoteca fanno discutere

Il rapporto fra Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan non sta andando nella direzione in cui si prospettava. O, almeno, stando alle dichiarazioni dei due ex gieffini, perché da quando la showgirl campana è stata eliminata dal reality show, con l’opinionista, non sembrerebbe esserci quella relazione d’amore tanto paventata. Al contrario, nel corso del programma ‘Mattino 5’, la conduttrice Federica Panicucci ha mostrato delle immagini di Biagio D’Anelli in discoteca sabato sera, molto complice con una ragazza bionda.

Biagio D’Anelli in discoteca

Biagio D’Anelli era in discoteca per lavoro, facendo il dj e tra una canzone e l’altra lo hanno paparazzato molto vicino ad una ragazza bionda. Queste le parole della conduttrice di ‘Mattino5′: “E’ un video estremamente esplicativo che riguarda Biagio D’Anelli. Perché così esplicativo? Perché riguarda la vita di Biagio D’Anelli post Grande Fratello Vip. Forse anche post relazione con Miriana Trevisan. Il video ritrae Biagio D’Anelli in una discoteca, sabato sera, con una signorina, vi facciamo vedere cosa fanno. Stava pensando a Miriana? Mi sono arrivate anche delle fotografie, un bacio sul collo, ecco, c’era”.

Miriana Trevisan ospite a Verissimo

Miriana Trevisan è stata, intanto, ospite di Verissimo ed ha ripercorso i sei mesi vissuti al ‘Grande Fratello Vip’. Entrata dopo avere sconfitto un brutto tumore, la soubrette campana ha vissuto la sua esperienza tra momenti di grande gioia e passione – prima con Nicola Pisu poi con Biagio D’Anelli – e altri difficili dovuti agli scontri con Katia Ricciarelli e Soleil Sorge.

La 49enn, a proposito dell’opinionista, non ha rinnegato il sentimento vissuto che sembrava potersi trasformare in un grande amore e che invece si è dissolto a poche ore dalla sua eliminazione. Miriana Trevisan ha stupito tutti, parlando di Biagio: “Questa è l’ultima volta che parlerò di Biagio”, ha affermato con la voce rotta dall’emozione.

“Quando è entrato mi ha fatto sorridere – ha continuato Trevisan – sono stata bene con lui, non lo conoscevo affatto. La nostra storia è nata in un momento in cui nella Casa c’era tensione con Katia e Sole e io mi sono attaccata a lui. Provavo affetto, lui era famiglia e mi divertivo. Mi sono lasciata andare. C’era attrazione fisica, ma soprattutto attrazione mentale”.

Il rientro di Biagio ha però sancito una rottura tra loro: “Quando è rientrato nella Casa la seconda volta ho avuto delle percezioni. Gli ho chiesto se fuori fosse successo qualcosa di brutto. Lo sentivo freddo. Qualcosa non andava anche quando mi baciava”. L’atteggiamento distaccato dell’opinionista televisivo è proseguito anche quando Miriana è arrivata in studio dopo l’eliminazione. “Non mi guardava neanche. Tutti mi abbracciavano, lui no”, ha raccontato la showgirl. La coppia si è poi incontrata nei camerini e qui Biagio avrebbe consigliato a Miriana di prendersi il suo tempo con la famiglia “sempre in modo freddo, brusco”, ha chiarito la Trevisan.

Dopo aver udito le dichiarazioni dell’opinionista a Mattino 5, la showgirl si è definita tradita: “Non voglio un uomo che mi fa il volta faccia nel giro di 24 ore. Non posso permettermi un uomo non comprensivo. Non posso fare soffrire mio figlio per un uomo che non comprende. Ho una responsabilità troppo grossa”.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news?

Seguici anche su Instagram cliccando qui, su Facebook cliccando qui e su Google News cliccando qui