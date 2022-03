Le Favorite in onda su Rai 5

TEATRO

La Favorite

La settimana teatrale di rai 5 si apre con l’opera Le Favorite. Viene proposta la versione messa in scena allestita dal Teatro La Fenice di Venezia qualche anni fa. Tale edizione fu curata dalla regista Rosetta Cucchi, la quale si è fatta affiancare per le scene da Massimo Checchetto, per i costumi da Claudia Pernigotti e per le luci da Fabio Barettin. Opera di Gaetano Donizetti, viene spesso omaggiata da rai 5, per la complessità dell’opera.

La trama

Volendo lasciare la curiosità curiosità pubblico di guardare l’opera su Rai 5, della trama possiamo dire che ha per fulcro gli ntrighi di corte, i tradimenti, le identità celate e le scoperte. Vedremo sacrificare l’amore per la menzogna e per la ragion di stato.

Il cast

Sul podio a dirigere l’orchestra il maestro Donato Renzetti. Nel nuovo allestimento propisto da RAI 5 troviamo nel cast Veronica Simeoni nei panni di Leonor de Guzman, John Osborn nei panni di Fernand, Vito Priante nel ruolo di Alphonse XI. Cura la regia televisiva Daniela Vismara.

L’opera fu portata la prima volta a teatro presso l’Opéra di Parigi il 2 dicembre del 1840, possiamo definirla come una grand-opéra, attraverso la quale Gaetano Donizetti ha voluto mettere in risalto la sua capacità di aver colto la società francese, adeguando duttilmente il suo stile italianissimo

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news?

Seguici anche su Instagram cliccando qui, su Facebook cliccando qui e su Google News cliccando qui