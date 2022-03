L’Eredità 14 marzo 2022, Aicha nuovamente alla ghigliottina indovina la parola: ecco qual era

Nella puntata di quest’oggi – 14 marzo 2022 – è tornata al gioco finale de L’Eredità Aicha, studentessa di giurisprudenza.

La campionessa, alla sua ennesima ghigliottina (tra cui una vincente), s’è ritrovata a concorrere per un bottino di 28.750 euro dopo i canonici dimezzamenti e s’è trovata dinnanzi alle seguenti cinque parole indizio scelte dagli autori del quiz per indovinare la parola misteriosa di oggi:

Stelle

Caldo

Club

Davis

Gli Aristogatti.

Ben poco convinta della sua scelta (anche a causa del fatto che non abbia visto il classico Disney nonostante abbia diversi felini) Aicha ha scritto sul suo cartoncino: Jazz.

Ed era effettivamente Jazz la parola scelta dagli autori.

Queste le spiegazioni di quest’oggi date dal padrone di casa Flavio Insinna (che ha dato come parola bonus Umbria – regione nota per un festival jazz):

Sotto le Stelle del Jazz è una traccia del 1984 di Paolo Conte.

Jazz Caldo è una tipologia di musica jazz.

Jazz Club, dove è possibile ascoltare musica Jazz (magari dal vivo).

Miles Davis è un importantissimo jazzista (morto ormai nel lontano 1991).

Gli Aristogatti – “Tutti quanti voglion fare jazz” (e, in tal senso, è stata utile l’intuizione avuta dalla campionessa – che ricordava questo dettaglio, noto anche a chi in effetti non conosce il classico Disney).

