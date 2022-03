L’Isola dei Famosi 16, quando inizia? Quali sono le novità: gruppi, coppie e singoli

Archiviato il Grande Fratello, c’è grande attesa per la sedicesima edizione de L’isola dei famosi.

Parte fra sei giorni (il 21 marzo 2022) e a condurre ci sarà Ilary Blasi, quest’anno in compagnia degli opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria.

In collegamento da Cayos Cochinos (in Honduras) l’inviato Alvin.

Per il resto, ci sono parecchie novità in vista per la presenza di diversi concorrenti che parteciperanno “in gruppo”.

Ma ci rimettiamo alle parole della Blasi rilasciate a ‘Tv Sorrisi e Canzoni’:

“Le coppie sono dette pezzi di cuore perché ogni concorrente parte con una persona cara: un amico, un parente, il fidanzato.. In questa fase cerchiamo di non far incontrare i due gruppi, anche per creare l’effetto sorpresa. Scopriranno solo una volta arrivati in Honduras chi c’è nell’altro schieramento. Le coppie giocano come unico concorrente, finché restano insieme l’eliminazione varrebbe per entrambi. Dovranno dividersi tutto ma non è detto che in un secondo tempo non vengano scoppiati”.

La Blasi ha quindi parlato dei naufraghi, soffermandosi su chi è riuscito maggiormente a destare curiosità nella “padrona di casa”:

“Più di uno. Sicuramente Ilona Staller. Ha fatto altri reality ma non in Italia. Vediamo che atteggiamento avrà. Sono molto simpatici Guendalina e il fratello: hanno una bella energia. Poi rivedremo Floriana: dopo il Grande Fratello, che ha vinto, non ha più fatto reality. Mi incuriosiscono anche I Cugini di Campagna”.

Last but not least, una parola dedicata ad Alvin:

“Sono contenta siamo amici da 20 anni. Sa quello che va a fare e conosce il posto. Gli ho detto che mi deve raccontare tutto quello che non si può svelare. Questo è il patto tra noi. Quando tornerà, lo chiuderò in uno stanzino e gli imporrò di dirmi tutta la verità”.

