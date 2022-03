Cotto e Mangiato ricetta del 16 marzo 2022: soufflè al formaggio

Chi non lo ha preparato almeno una volta nella vita? Il soufflè di formaggio è la ricetta che propone oggi Tessa a Cotto e Mangiato. Svelandoci i segreti di un souffle perfetto, la presentatrice ci propone la ricetta a modo suo, preparandolo in diversi stampini monoporzione. Ecco la ricetta.

Gli ingredienti

Per la ricetta di oggi, gli ingredienti da seguire sono:

40 grammi di burro

50 grammi di farina

200 ml di latte

2 uova

50 grammi di formaggio grattugiato

50 grammi di scamorza affumicata

Procedimento

In un oentolino fai sciogliere il burro a fuoco lento. Adagio aggiungi la farina, mescolando con energia per evitare che si creino i grumi. A questo punto allunga con del latte e aggiungi anche i tuorli d’uovo. Da parte monta a neve gli albumi. Quando il composto in pentola sarà pronto spegni e fai raffreddare, dunque accorpa anche adagio e sempre nello stesso verso l’albume. In ultimo aggiungi formaggio grattugiato e scamorza affumicata. Versa negli stampini monoporzione, dunque metti in forno a 160 gradi per 30-35 minuti. Occhio a non aprire il forno perché la delicatezza del souffle sta proprio che non deve afflosciarsi. Morbido sia caldo che freddo, anche oggi il gusto pranzo è pronto per essere mangiato. E voilà è tutto Cotto e Mangiato.

