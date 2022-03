L’Eredità 16 marzo 2022, Alessio non riesce a vincere la terza ghigliottina

Nella puntata di quest’oggi – 16 marzo 2022 – è tornato al gioco finale de L’Eredità il giovane Alessio, già due volte vincitore alla ghigliottina.

Il campione s’è ritrovato a concorrere per un bottino di 28.750 euro dopo i canonici dimezzamenti e s’è trovato dinnanzi alle seguenti cinque parole indizio scelte dagli autori del quiz per indovinare la parola misteriosa di oggi:

Caldo

Salsa

Bianca

Pesce

Spaghetti.

Pur avendo parlato di un difficoltà media per quanto riguarda la ghigliottina odierna, Alessio ha poi scritto una parola ben poco convincente sul cartoncino: Zuppa.

Ma non era Zuppa la parola scelta dagli autori ma bensì Colla.

Queste le spiegazioni di quest’oggi date dal padrone di casa Flavio Insinna:

Colla a Caldo, una tipologia di Colla che si ottiene con la pistola elettrica.

Salsa Colla, “l’antenata della besciamella” (sebbene Insinna abbia optato per pronunciare besciamella alla francese).

Colla Bianca, in polvere semiliquida (altra tipolotia di colla).

Colla di Pesce, usata come addensante nei dolci – con questo nome che richiama il pesce ma che non ha elementi ittici al suo interno.

“Questi Spaghetti so na Colla”, quando risultano particolarmente overcooked (scotti).

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news?

Seguici anche su Instagram cliccando qui, su Facebook cliccando qui e su Google News cliccando qui