Chi è e quanto guadagna Dr. Mercy Odueyungbo, dottoressa della pelle?

Real Time ha voluto regalare una bella novità in questo mese di marzo a tutti i suoi telespettatori. Stiamo parlando del programma Dr. Mercy: La dottoressa della pelle, con protagonista Mercy Odueyungbo, famosa dermatologa di Chicago.

In ogni puntata di Dr.Mercy: La dottoressa della pelle l’esperta aprirà le porte del suo studio per affrontare casi dermatologici particolarmente delicati. Si va da cisti gigantesche a voglie molto grandi sul viso, fino ad arrivare al caso di una donna che si è ritrovata con il corpo invaso da lipomi dopo la gravidanza.

Nel corso delle puntate, il pubblico potrà seguire con attenzione il modo di agire della dottoressa Mercy Odueyungbo, che riuscirà a risolvere le problematiche dermatologiche garantendo ai pazienti un ritorno alla vita normale.

Specialista in chirurgia micrografica di Mohs, la dottoressa dello show in onda su Real Time si è trasferita a Chicago con la famiglia fin dall’età di 10 anni. Si è laureata alla Scuola di Medicina dell’Università dell’Indiana, specializzandosi poi in dermatologia al Mount Sinai-St Luke’s Roosevelt Hospital di New York.

Ad oggi risulta difficile tracciare un quadro chiaro su quanto possa riuscire a guadagnare l’esperta, dato che non disponiamo di informazioni in merito ai costi di una visita nel suo studio di dermatologia. Chiaramente, dato l’importante curriculum della dr. Mercy, è facile immaginare che si tratti di spese piuttosto elevate, anche se di tanto in tanto la specialista propone dei buoni sconto sul suo profilo social privato.

