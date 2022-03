Myrta Merlino è sposata? Ha figli? Cosa sappiamo della sua vita privata

Myrta Merlino è senza dubbio una delle presentatrici TV più apprezzate dal pubblico, specialmente da coloro che seguono sempre L’Aria che tira, il talk show di approfondimento politico e finanziario in onda su La7 tutti i giorni alle ore 11.

Della giornalista, scrittrice e conduttrice televisiva napoletana si conosce praticamente tutto dal punto di vista professionale: dagli inizi con il quotidiano Il Mattino, passando poi alle inchieste per Mixer, fino a diventare responsabile economica di Rai 3 e poi responsabile dell’informazione su Rai Educational.

Nel 2007 approda a La7 e dal 2011 conduce L’Aria che tira. Ma cosa si sa della vita privata di Myrta Merlino?

La giornalista napoletana ha 53 anni ed è legata sentimentalmente all’ex allenatore e calciatore Marco Tardelli. Tuttavia, in passato è stata sposata con Domenico Arcuri, amministratore delegato di Invitalia ed ex Commissario Straordinario per il contrasto alla pandemia di Covid-19: dalla loro unione è nata una figlia, Caterina. Myrta Merlino ha altre due figli avuti in gioventù: si tratta dei gemelli Pietro e Giulio Tucci.

In un’intervista a Mara Venier, Myrta Merlino ha rivelato che l’amore con Marco Tardelli è sbocciato dopo una sera a cena: dopo due giorni l’ex campione di Juve e Nazionale si era già trasferito a Roma per vivere con lei.

