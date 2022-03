Cotto e Mangiato ricetta del 17 marzo 2022: frittelle di frutta

Le frittelle di frutta sono un ottimo spuntino od essere alternativo, proposto da Tessa nella sua cucina. L’appuntamento quotidiano di Cotto e Mangiato si arricchisce di una nuova gustosa ricetta da proporre facilmente a casa, in pochissimi minuti e con pochissimi ingredienti. Vediamo insieme come si preparano

La ricetta

Per gli ingredienti di cui avrai bisogno, di seguito ti indichiamo i necessari:

1 mela

1 pera

2 cucchiai di farina

2 uova

2 cucchiai di zucchero

Mezzo cucchiaio di lievito

Procedimento

Taglia a cubetti la mela e la pera. Dunque metti da parte. In una ciotola versa la farina, lo zucchero e il lievito. Aggiungi le uova e mescolare energicamente. Devi ottenere una pastella non troppo fluida e nemmeno troppo densa. Ricorda che mescolare è il momento più critico della ricetta, per evitare che la farina faccia grumi e che tutto si accorpi come si deve. Quando sarà pronta la pastella, versa all’interno i cubetti di frutta. Ovviamente se raddoppi le dosi, anche la quantità di frutta va aumentata. Versa dell’olio di semi di arachidi in una padella porta a bollore e inizia a friggere. Va scolato tutto quando sarà dorato. Fai assorbire l’olio in eccesso, poi metti su un piatto da portata con dello zucchero sopra in aggiunta.

