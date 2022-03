Federica Napoli è uscita dal gruppo: ecco perché ha lasciato Il Pagante

Nell’anno dell’uscita del loro terzo album (‘Devastante’) il gruppo Il Pagante perde uno dei suoi componenti, presente sin dagli albori (correva l’anno 2010, quando Il Pagante nasce come pagina Facebook): parliamo di una delle due voci femminili, Federica Napoli, che ha annunciato tramite Instagram la propria sofferta decisione di lasciare il gruppo (composto frattanto da Roberta Branchini e da Eddy Veerus, entrato nel gruppo solo nel 2013 ma parte fondamentale e integrante della band elettro-pop).

Queste le parole della Branchini, che ha fatto coming out circa un problema di salute che la perseguita da ormai tre anni (un problema di salute, di carattere mentale, che colpisce molte persone della sua stessa generazione e non solo):

“È dal 2019 che soffro di attacchi di panico e ho preso una decisione dopo un lungo percorso di terapia. All’inizio ho fatto fatica ad accettarli, pensavo che fosse semplicemente stress dovuto alle tantissime date che abbiamo fatto quell’estate. Solo che poi sono diventati continui, giornalieri e invalidanti. Ho iniziato a rendermi conto che il problema fosse legato alle serate. A me creava star male far tardi la notte, stare in mezzo a tanta gente in discoteca, vedere la gente star male. Non è stato semplice e grazie anche alla mia terapista sono riuscita ad ammetterlo a me stessa. Se avete difficoltà chiedete aiuto a delle persone che fanno semplicemente il loro lavoro”.

Questo il video dell’artista, postato su Instagram:

I fan del gruppo non devono comunque disperare.

Ci sarà un’ultima occasione per loro did vedere il gruppo al complet.

Come annunciato nel testo a corredo del succitato video: “Il 9, il 10 e il 13 aprile mi vedrete per l’ultima volta sul palco con i miei colleghi per festeggiare i 10 anni del Pagante e gli ultimi concerti tutti assieme”.

E chissà poi che in futuro non possa esserci qualche reunion.

