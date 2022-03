Cake Star a Ferrara: quali pasticcerie vanno in sfida?

Questa sera, su Real Time, alle ore 21:25 circa, andrà in onda la sesta puntata di Cake Star – Pasticcerie in Sfida, il programma condotto da Katia Follesa e Damiano Carrara. La presentatrice e il pasticcere si recano in ogni puntata in una città diversa, alla ricerca della migliore pasticceria del posto: il meccanismo è sempre lo stesso, ovvero una sfida tra tre pasticceri che dovranno riuscire a convincere i giudici.

La valutazione si baserà su location, cabaret di paste e ‘pezzo forte’: ogni pasticceria potrà contare sul supporto del proprio cliente abituale, che cercherà di far guadagnare 5 stelle alla propria pasticceria di fiducia.

Questa sera Katia e Damiano sono a Ferrara. Il primo concorrente è Cristiano della pasticceria Chocolat, che si diletta nel proporre abbinamenti molto particolari. Un esempio? Le praline all’aceto, ma anche molto altro. La cliente abituale è Elisa.

Matteo, titolare della pasticceria Atlantic, è anche esperto di bricolage oltre che pasticcere. Non a caso si è creato la pasticceria da solo, arredandola con il suo gusto. Il suo cliente abituale è Andrea.

Infine, il terzo concorrente della puntata ferrarese è Marco, titolare di Dolce e Salato. Marco è convinto che ogni persona possa essere associata ad un dolce in base all’aspetto fisico e ai suoi gusti. Cosa avrà proposto a Katia e Damiano? Lo vedremo stasera, assieme al cliente abituale, Daniele.

