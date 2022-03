Jersey Shore, che fine hanno fatto i protagonisti del reality di MTV? Chi ha fatto figli?

Sono molti i telespettatori che sperano sempre in un ritorno di Jersey Shore, il reality show andato in onda su MTV dal 2009 al 2016 e riproposto in più versioni, come la britannica Geordie Shore.

Ma che cosa fanno oggi gli otto protagonisti che passavano vacanze estive all’insegna del trash in varie località, tra cui anche l’Italia? Di sicuro i fan di Jersey Shore ricordano Snooki, che ha preso parte anche a programmi come Dancing with the Stars e Supernatural. Oggi è sposata con Jionni LaValle, che ha conosciuto proprio durante Jersey Shore: i due hanno tre figli. Snooki è proprietaria di The Snooki Shop.

JWoww, spesso in coppia con Snooki, si è sposata con Roger Matthews (anche lui conosciuto grazie a Jersey Shore) nel 2015 e dalla loro unione sono nati due bambini. Ora la coppia si è separata. Jenny ‘JWoww’ Farley ha creato una linea beauty che prende il nome di Naturally Woww.

Mike ‘The Situation’ Sorrentino ha avuto diversi problemi con la giustizia, compreso un arresto nel 2014 per rissa e un’accusa di frode fiscale. Assieme a sua moglie Lauren Pesce ha lanciato un podcast e una linea di abbigliamento. E’ diventato papà di Romeo Reign, nato a maggio 2021.

Anche Samantha ‘Sweetheart’ Giancola ha lanciato un e-commerce di abbigliamento assieme al suo nuovo fidanzato Christian, dopo aver lasciato Ronni. A proposito di Ronald ‘Ronni’ Ortiz-Magro, oggi è papà di una bambina: qualche anno fa è stato protagonista di uno spin-off dedicato alla sua vita, Stop it Ron.

Vincent ‘Vinni’ Guadagnino è comparso in alcune serie TV, tra cui 90210, mentre Paul ‘Pauly D’ Delvecchio svolge ancora la professione di DJ. Angelina Pivarnick, spesso odiata dai fan di Jersey Shore, ha sposato il fidanzato Cristopher Larangeira e ha lanciato un brand di ciglia finte, Lashelina. Infine, Deena ‘Dee’ Nicole Cortese si è sposata ed è diventata mamma di due bambini.

