Chi è e cosa fa nella vita Edoardo Tavassi, fratello di Guendalina Tavassi?

Cenni biografici su Edoardo Tavassi, fratello di Guendalina Tavassi e naufrago de “L’Isola dei Famosi 2022”.

Edoardo Tavassi è ufficialmente un naufrago della nuova edizione de “L’Isola dei Famosi” che aprirà ufficialmente i battenti il prossimo 21 marzo, con la conduzione di Ilary Blasi, affiancata dagli opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino. Edoardo partecipa al reality in coppia con la sorella Guendalina Tavassi, influencer, popolare per avere partecipato in passato al “Grande Fratello”. Ecco, per voi, qualche cenno biografico su di lui.

Biografia e curiosità su Edoardo Tavassi

Edoardo Tavassi è nato a Roma, nel 1985. Sua madre è Emanuela Fuin, ex ragazza Coccodè di “Indietro tutta”, il celebre programma Rai di Renzo Arbore. Sua nonna è Angela Marcucci, attrice che ha recitato ne “Il Gattopardo” di Luchino Visconti. Appare per la prima volta in tv nel 2011, in occasione della partecipazione al “Grande Fratello” della sorella Guendalina. In diretta, è protagonista di un acceso litigio con il concorrente Pietro Titone, sedato poi dalla conduttrice della trasmissione Alessia Marcuzzi. Molto riservato, non sappiamo cosa faccia nella vita, ma possiamo dirvi che è un grande appassionato di videogame, anime, manga ed ha un cane che si chiama Rocco.

Per quanto riguarda la vita privata, in passato, dopo fine della storia d’amore con la ex storica Lucia Martella, ha vissuto una relazione sentimentale con l’attrice Diana Del Bufalo. Attualmente risulta essere single.

Maria Rita Gagliardi

