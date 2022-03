Cotto e Mangiato, ricetta del 18 marzo 2022: panini costine e verza

Era da un po’ che nella cucina di Cotto e Mangiato non c’era il simpatico Andrea Mainardi. Oggi quindi in sua compagnia Tessa ha approfittato per fare gli auguri a tutti i papà proponendo una ricetta che si può preparare proprio per festeggiare il 19 marzo. Si tratta di semplici panini costine e verza. Ecco come si preparano.

La ricetta

Nella preparazione della ricetta di oggi, lo chef Mainardi ha dovuto utilizzare i seguenti ingredienti:

Burro

2 spicchi d’aglio

2 panini da hamburger o hot dog

Costine di maiale

Vino bianco

Sale

1 bicchiere d’acqua

Aceto di vino bianco

Salsa barbecue

Verza

Procedimento

Prendi una noce di burro e scioglila in padella. Metti le costine sfuma con vino bianco e con acqua dunque lascia cuocere un’ora e mezza. Intanto prepara la verza, versando le foglie in un’altra padella con olio e aglio metti a cuocere versando un goccio di aceto di vino bianco. Fai cuocere anch’esse. Quando le costine saranno pronte, scoperchiale e fai rsolare ai lati. Una volta completamente pronte, privale dell’osso e metti in una ciotola, aggiungi salsa barbecue e amalgama. Apri i panini, bagnali leggermente con il condimento delle costine poi adagia prima un letto di verza e poi carne in abbondanza. Chiudi il panino et voilà cotto e Mangiato.

