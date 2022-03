Ecco chi è Valeria Ninni, presunta fiamma di Barù Gaetani del GF Vip 6: età, carriera e vita privata

Barù Gaetani si è rivelato l’outsider del Grande Fratello Vip 6, date le sue dichiarazioni sulla sua libertà sessuale e soprattutto sul dissociarsi di fare coppia all’interno del reality show. Nonostante ciò, però, l’enologo toscano ha legato molto con Jessica Selassié, che definisce solo una sua cara amica. A quanto pare, però, è giunta un’indiscrezione che potrebbe infrangere i sogni dei Jerù (fan della coppia Barù-Jessica). Pare infatti che nella vita di Barù ci sia un’altra bellissima donna: la bionda Valeria Ninni.

Valeria Ninni ha 38 anni e nella vita è un’infermiera, sociologa e una blogger di successo. Infatti, conta quasi mezzo milione di followers su Instagram. Ha due lauree e un master e non ha certo bisogno di apparire in quanto è pienamente soddisfatta del suo lavoro. La donna però è stata vittima di insulti e minacce soltanto per aver pubblicato delle Instagram Stories, che sembrano coincidere con quelle di Barù Gaetani. Entrambi infatti si seguono sui social e hanno condiviso scatti in cui è presente una località marittima.

Gli insulti dei fan della coppia Jerù hanno costretto la donna a pubblicare un messaggio su Instagram. “Mi dispiace ma la ragazza non è fake, sono io mi chiamo Valeria Ninni” ha esordito così la presunta fiamma di Barù, mettendo a tacere le minacce ricevute.

“Non ho bisogno di visibilità, perché ho la mia vita, il mio lavoro e sono ben lontana da voler apparire. Non dovrei nemmeno dare giustificazioni a persone che non conosco, soprattutto perché ogni singola minaccia di morte, messaggio o insulto è stalking che da due giorni è accaduto è in mano al mio legale” ha poi continuato Ninni, spiegando che a breve procederà per vie legali verso persone che l’hanno pesantemente insultata. “Se parliamo di persone malate, di minacce che superano l’inverosimile e di gente, perché chiamarli umani sarebbe troppo dato che stanno basando la loro esistenza su un programma televisivo” ha inoltre proseguito la donna in questione.

“Spero solo che riflettiate su quanto sia davvero inconcepibile quello che avete creato e quello che state facendo. La malattia nei confronti di due persone che nemmeno conoscete dovrebbe farvi capire a che grado di gesti vergognosi siete arrivati” ha infine chiosato Ninni riferendosi probabilmente ai Jerù sui social.



Insomma, che sia Valeria la presunta frequentazione di Barù o meno, è assolutamente da punire insultare e minacciare di morte una persona sui social.

