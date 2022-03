GF Vip, l’incredibile rivelazione osé su quello che si faceva sotto le coperte mentre Soleil prevede il destino delle coppie

Il Grande Fratello Vip 6 è terminato lunedì 14 marzo 2022 con la vittoria di Jessica Selassié. Tanti i protagonisti indiscussi del reality show condotto da Alfonso Signorini. Fra questi, un ruolo importante nella casa più spiata d’Italia, lo ha recitato sicuramente Miriana Trevisan. Terminato il programma targato Mediaset, la showgirl campana ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa in un’intervista rilasciata a ‘Casa Chi’, format del settimanale diretto proprio da Signorini. Fra i vari argomenti affrontati dalla soubrette anche quello relativo al rapporto con il suo ex Pago, dato che in tanti si augurano un ritorno di fiamma fra i due. Ma la 49enne ha stroncato ogni speranza: “Mi fa tanto piacere che le persone siano così carine con me e lui e che sperino in un ritorno. Però detto questo, non accadrà e ne sono sicura. Io e lui ormai siamo come due grandi amici, quasi come fratello e sorella. Non è proprio possibile che torni l’amore. Poi abbiamo avuto così tante occasioni, se fosse stato destino ci sarebbe già stato il ritorno di fiamma. In ogni caso ci vogliamo un grande bene e stiamo spesso insieme per nostro figlio”.

Miriana Trevisan, cosa succedeva di notte nel GF Vip 6

Ritornando all’avventura nel loft di Cinecittà di Miriana Trevisan, la campana si è definita felice del successo ottenuto da Jessica Selassié, nonostante non l’avesse previsto: “Sì è vero che io sento quello che può accadere. Però non avevo previsto la vittoria di Jessica, ma la desideravo. Per me aveva vinto su delle sue cose personali, quindi era vincente. Il pubblico si è allineato ed ha risposto. E Jessy è anche la mia vincitrice personale”. Parole molto interessanti, della soubrette, sono state proferite sulle coppie: “Alex e Delia sono già scoppiati, sono belli scoppiati così. Basciano e Sophie, vedo una grande passione, ma c’è da fare un percorso. Io sentivo le cose più sconce, ma anche le dichiarazioni più belle. Loro due si dichiaravano il loro amore in piena notte. Lulù e Manuel sentivo delle cose assurde di notte, tipo ‘zia Miri aiuto questo mi pizzica e mi fa cose’”. Su Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme, invece, Trevisan ha dichiarato: “Li vedo bene, poi lui, dopo aver avuto Soleil, questa donna è oro colato”. Sulla coppia che avrebbe ‘consumato’ di più nella casa più spiata d’Italia, Miriana ha affermato a Casa Chi: “Secondo me Lulù e Manuel, io sentivo e vi giuro che è così. Voi umani non potete capire cosa succedeva in quella camera”.

Soleil e il pronostico a Casa Chi

Un’altra grande protagonista, ospite di Casa Chi è stata Soleil Sorge. Anche l’italo-americana si è espressa sulle coppie del Grande Fratello Vip 6. Queste le sue parole alla domanda su quale coppia scoppierà per prima “Per Alex e Delia mi auguro che possano vivere finalmente sereni e contenti insieme e trovare la loro serenità. Sophie e Basciano sono la loro Cupido quindi non posso non tifare per loro; Manuel e Lulù sono innamoratissimi e non li vedo finire presto. Magari Gianmaria e Federica che non ho vissuto insieme quindi non saprei. Non lo so fare un pronostico in questo caso”.

