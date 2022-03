Chi è e cosa fa nella vita Barbara Exignotis, moglie di Nino Frassica?

Questa sera, al serale di Amici 21, anche Nino Frassica sarà tra i superospiti dell’ormai storico programma condotto da Maria De Filippi. L’attore e conduttore, oggi 71enne, è senza dubbio uno dei comici più noti del panorama televisivo italiano. Ma con chi è sposato?

Non tutti sanno che Nino Frassica è il marito della collega Barbara Exignotis. Si tratta del secondo matrimonio per il comico siciliano: nel 1985 era convolato a nozze con l’attrice Daniela Conti, da cui si è separato nel 1993.

Frassica ha conosciuto Barbara Exignotis nel 2007, grazie ad una collaborazione per uno spettacolo teatrale. La scintilla è scoccata quasi subito e dopo dieci anni di convivenza i due hanno deciso di sposarsi: nel 2018, infatti, Nino Frassica e Barbara Exignotis si sono uniti tramite rito civile.

Cosa si sa dell’attuale moglie di Frassica? Nata a Milano nel 1975 (ha 25 anni in meno rispetto a suo marito), Barbara Exignotis ha un passato come attrice hard. Tuttavia, con il passare del tempo si è dedicata sempre più al teatro, spesso al fianco di suo marito. La donna ha una figlia, Valentina, nata da una precedente relazione. Non si conoscono molti dettagli sulla sua vita privata, anche se è emerso che è vegetariana e come il marito è sprovvista della patente di guida.

