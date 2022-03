Anticipazioni Domenica In, gli ospiti di oggi pomeriggio, domenica 20 marzo 2022

Gli ospiti di “Domenica In” del 20 marzo 2022.

Cosa ci riserva la puntata di oggi, domenica 20 marzo 2022, di “Domenica In”? Scopriamolo insieme…

Gli ospiti di “Domenica In” del 20 marzo 2022

La puntata si aprirà con un aggiornamento sul conflitto in Ucraina. A tal proposito, sarà presente in studio Alberto Matano, conduttore di “Vita in Diretta” e in collegamento la direttrice del tg1 Monica Maggioni. Sempre a proposito della guerra in Ucraina, Mara Venier ospiterà Fabrizio Moro che canterà il brano, con il quale insieme ad Ermal Meta ha vinto il “Festival di Sanremo”, “Non mi avete fatto niente”.

Si passerà, poi, alla parte dedicata al mondo dello spettacolo con Pierfrancesco Favino che promuoverà “Corro da te”, il nuovo film di Riccardo Milani che lo vede protagonista insieme a Miriam Leone. Tornerà, successivamente, Arisa, insieme al ballerino Vito Coppola, con il quale ha vinto l’ultima edizione di “Ballando con le stelle”. La cantante sarà protagonista di un’intervista a cuore aperto e si esibirà in alcuni suoi pezzi accompagnata al pianoforte, che potranno essere richiesti direttamente dal pubblico da casa tramite social. E ancora, Christian De Sica, insieme ad Alessandro Roja ed Edoardo Pesce promuoverà il film “Altrimenti ci arrabbiamo”, mentre Nek presenterà il suo libro, autobiografico “A mani nude“, nel quale parla del suo incidente alla mano, oltre che della sua passione per la musica.

Maria Rita Gagliardi

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news?

Seguici anche su Instagram cliccando qui, su Facebook cliccando qui e su Google News cliccando qui