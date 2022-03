Chi è Anna Ferzetti, moglie di Pierfrancesco Favino? I due hanno figli?

Attore capitolino classe ’69, Pierfrancesco Favino è probabilmente uno dei migliori attori italiani in attività.

Dopo l’exploit del 2001 (quando è fra i protagonisti de L’ultimo bacio di Gabriele Muccino) Favino si è andato affermando per la capacità di interpretare personaggi che hanno scritto la storia d’Italia: da Gino Bartali nell’omonima miniserie televisiva che gli diede la definitiva ribalta nel 2005 a Tommaso Buscetta e Bettino Craxi.

Chissà che Pacciani avrebbe potuto interpretare, lo avesse fatto davvero.

Nel corso della ormai lunga carriera ha vinto svariati premi di primo piano: tre David di Donatello, quattro Nastri d’argento, due Globi d’oro, tre Ciak d’oro e una Coppa Volpi alla Mostra del Cinema di Venezia.

Ma in questa sede vogliamo parlare della sua vita privata e rispondere alla domanda: chi è la moglie di Pierfrancesco Favino?

Chi è Anna Ferzetti, moglie di Favino?

Figlia dell’attore Gabriele Ferzetti (nato nel 1925 e morto a 90 anni), Anna Ferzetti è a sua volta un’attrice, anche grazie al fatto che il compagno (i due non sono sposati) lo ha sempre incoraggiato.

Il loro primo incontro però nulla ha a che vedere con le scene: come raccontato dal Corriere della Sera i due si sono incontrati nel 2003 ad una festa.

“Lui le pesta un piede. Si scusa. Finita lì. Poco dopo, si ritrovano per caso con le auto affiancate a uno stesso semaforo, lui tira giù il finestrino, la invita ad andare con lui a un’altra festa. Lei va e non si lasceranno più”.

I due hanno avuto due figlie (l’oggi adolescente Greta e Lea) ma mantengono la loro vita privata lontana dai riflettori.

Nella coppia, come riportato sempre dal Corriere, Favino ha un ruolo molto “mammesco”: “Siamo una generazione di padri molto femminili, di madri molto forti”.

Tornando alla sua vita professionale, la classe ’82 Anna Ferzetti ha recitato in ‘Quarnatenni in salita’ e ‘3/19’ nel 2021, mentre tornando al 2020 ha preso parte a 7 episodi della serie tv ‘Curon’ e al film TV diretto da Giovanni Veronesi ‘Tutti per 1 – 1 per tutti’ (film ispirato alla storia dei tre moschettieri con Favino nelle vesti di D’Artagnan).

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news?

Seguici anche su Instagram cliccando qui, su Facebook cliccando qui e su Google News cliccando qui