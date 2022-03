Oroscopo di Paolo Fox dal 21 al 27 marzo, previsioni della settimana

L’inizio della stagione primaverile coincide con l’inizio della nuova settimana. Andiamo quindi ad analizzare insieme l’oroscopo di Paolo Fox dal 21 al 27 marzo. Ecco le previsioni per ogni segno zodiacale.

Ariete

Non bene la settimana per te, qualcosa non andrà per il verso giusto. Tuttavia a ,età della settimana potresti ritrovare il tuo lato sensuale che andrà ad avvantaggiare le situazioni amorose.

Per quanto riguarda il lavoro, siamo in un momento di riflessione. Con calma vanno eseguiti degli investimenti importanti.

Toro

Per molti single sono favorite le relazioni sentimentali. Tuttavia occhio ai comportamenti che assumi, Venere sta per lasciare il tuo segno e rischi un calo di interesse.

Ottimo il lavoro in questo periodo. Riesci a fare scelte buone e a gestire tutto con abile maestria.

Gemelli

Se la Luna ti sorride, vuol dire xhe all’orizzonte c’è qualcosa per te. Se speri inun cambio di rotta, questo è il momento di approfittarne. Evita dunque i litigi.

Per quanto riguarda il lavoro, non si devono sottovalutare qualsiasi tipo di proposta. Occhio solo a discussioni con colleghi che sono da evitare.

Cancro

Hai la Luna a tuo favore quindi tutto sommato va come vorresti. Tuttavia potresti avere giorni tesi e di nervosismo, cerca di mantenere la calma.

Potrebbero cambiare un accordo dal punto di vista professionale. Domani Luna favorevole. Momento buono per fare un nuovo accordo lavorativo.

Leone

Per i nati sotto al segno del Leone c’è l’opposizione della luna all’orizzonte. Quesyo potrebbe portarti a mettere in discussione qualunque rapporto tu intrattenga

Non meglio sul Lavoro. La situazione professionale non è al top. Tuttavia, un cambiamento sul lavoro è possibile.

Vergine

Da segno e personalità esigente che sei, pretendi un radicale cambiamento della tua situazione sentimentale. Ebbene approfitta perché la luna è in aspetto interessante.

Nel lavoro le situazioni sono floride. Molti dei nati sotto al segno, possono portare avanti dei progetti lavorativi. Ricorda che bisogna fare le cose con calma sul lavoro.

Bilancia

La situazione questa settimana non sarà proprio rosa e fiori. Tuttavia, sebbene molto provocatoria l’atmosfera, sarebbe opportuno non dare adito a polemico.

Per quanto riguarda il lavoro, le cose sono più positive. Il lavoro è molto sollecitato. Nella giornata di lunedì si possono risolvere delle questioni rimaste in sospeso.

Scorpione

Dopo un periodo di forte stesso emotivo, qualcosa di positivo inizia ad affacciarsi nella tua vita. Tieni solo lontane da te relazioni segrete, che non vengono favorite

Anche sul lavoro la situazione è molto piu positiva. Il lavoro va tenuto sotto controllo. Ma soprattutto avrai un grande slancio e ti farai notare.

Sagittario

Gli scorsi mesi sono stati difficili in amore. E oggi ancora porti con te gli strascichi. Nella prima parte della settima potrebbero infatti esserci delle diatribe sentimentali.

Non meglio il lavoro, infatti le stelle suggeriscono che non devono pendere troppi soldi. C’è un po’ nervosismo che devono affrontare. Fai le scelte con prudenza.

Capricorno

Hai la Luna in uno strano verso che ti porta a delle complicazioni sentimentali. A tal proposito cerca di affrontare tutto con serenità.

La situazione lavorativa non è migliore. Molti di voi devono assolutamente riuscire a mantenere il loro lavoro. Qualcuno discuterà con colleghi.

Acquario

Se devi prendere il toro per le corna, allora affronta il tuo partner. Sei un po’ più nervoso del solito ma i chiarimenti sono d’obbligo.

Fase di stallo dal punto di vista proffesionale. Stanno aspettando che cambi qualcosa sul lavoro. Domani cercano delle soluzioni che ti facciano migliorare.

Pesci

Devi provare a fare uno strappo emotivo per ottenere quello che vuoi. Abbi pazienza perché il pianeta dell’amore sta per entrare nel tuo segno.

Non male dal punto di vista professionale?.Si può risolvere una disputa di carattere economico. Possono fare tante cose diverse sul lavoro.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news?

Seguici anche su Instagram cliccando qui, su Facebook cliccando qui e su Google News cliccando qui