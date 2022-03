Chi è e cosa fa nella vita Estefania Bernal? La modella è fidanzata?

Cenni biografici su Estefania Bernal, naufraga de “L’Isola dei Famosi 2022”.

Estefania Bernal è ufficialmente una naufraga della nuova edizione de “L’Isola dei Famosi” che aprirà ufficialmente i battenti questa sera, in prima serata su Canale 5, con la conduzione di Ilary Blasi, affiancata dagli opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino. Ecco, per voi, qualche cenno biografico sulla bellissima modella.

Biografia e curiosità su Estefania Bernal

Estefania Bernal è nata ad Almagro, un quartiere di Buenos Aires, il 4 dicembre 1995. Muove i primi passi nel mondo dello spettacolo nel suo Paese, l’Argentina, partecipando e vincendo il titolo di “Miss Universo Argentina” nel 2016. Successivamente, ha iniziato a lavorare come modella per diversi brand di intimo ed è stata protagonista di diversi spot pubblicitari per approdare, a 21 anni nel 2017, al programma “Showmatch”. Lo scorso autunno, è approdata in Italia partecipando alla trasmissione, in onda su Canale 5, “Scherzi a parte”. Nella trasmissione condotta da Enrico Papi ha interpretato il ruolo di una vigilessa che parlava solo spagnolo e dava multe alquanto discutibili.

Per quanto riguarda la vita privata, risulta essere single.

