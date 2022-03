Chi è Orlando Puoti, secchione La Pupa e il Secchione Show 2022? E’ noto ad Avanti un altro

Ecco chi è Orlando Puoti, secchione de La Pupa e il secchione Show 2022 e conosciuto ad Avanti un altro

Orlando Puoti è uno dei secchioni del cast de La Pupa e il Secchione Show, programma condotto da Barbara D’Urso su Italia 1.

Nato a Gricignano di Aversa il 19 settembre 1979, Orlando, detto anche Dino ha un forte legame con sua madre e lo ha dichiarato anche nel video di presentazione de La Pupa e il secchione Show. Infatti, ha 42 anni ed è ancora single (anche vergine), poiché non è riuscito ad incontrare la donna della sua vita, che dovrà essere come sua mamma. La donna in questione è molto presente nel suo quotidiano: prepara la colazione al mattino, lo accompagna a lavoro e lo va a riprendere per cena. Orlando inoltre è stato un vero studente modello, poiché possiede quattro diplomi e due lauree. Si è iscritto alla facoltà di Scienze Turistiche e ha conseguito un master in Criminologia e Studi Giuridici Forensi. Lavora come amministratore scolastico e animatore, perché ha sempre avuto la passione di intrattenere le persone. Dal 2019 è conosciuto come il principe azzurro di Avanti Un Altro, quiz show condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti su Canale 5. Grazie a quest’esperienza, ha iniziato ad avere molto seguito sui social e su Instagram.

Attualmente, è il secchione che accompagnerà la pupa Laura Comaschi nell’avventura del La Pupa e il secchione Show. Riuscirà Orlando Puoti a trovare feeling con la ragazza?

