Pomeriggio 5, Barbara D’Urso anticipa: “Ex gieffina pupa per una sera”

La conduttrice di Pomeriggio 5 lancia una busta choc per La Pupa e il secchione: un’ex concorrente del GF Vip 6 sarà una pupa

Nella puntata di martedì 22 marzo 2022 di Pomeriggio 5 si è parlato de La Pupa e il secchione show, programma iniziato la scorsa settimana su Italia 1. All’interno della trasmissione, ci sono alcune coppie che fanno discutere come quella formata da Vera Miales e il secchione Niccolò Scalfi. Quest’ultimi pare che siano già affiatati e ci sia una particolare intesa.

La conduttrice Barbara D’Urso ha lanciato la busta choc: “Questa sera un’ex gieffina sarà pupa per una sera”. Si tratta di Lulù Selassié, principessa etiope arrivata in finale e ora fidanzata con Manuel Bortuzzo. Il suo ruolo sarà determinante per le sorti dei concorrenti nella classifica finale.

Oltre a Lulù, ci sarà anche Gianmarco Onestini che parteciperà come secchione. Ma chi farà coppia con lui? Chissà, lo scopriremo questa sera. Nel frattempo si anticipa un confronto tra Guenda Goria e il suo fidanzato Mirko Gancitano, attualmente in “coppia” con Mila Suarez. L’ex fidanzata di Alex Belli infatti ha provato in tutti i modi a stuzzicarlo, tra bagni all’idromassaggio a condividere il letto insieme.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news?

Seguici anche su Instagram cliccando qui, su Facebook cliccando qui e su Google News cliccando qui