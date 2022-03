La Pupa e il Secchione, cosa succede tra Nicolò e Vera Miales? Le immagini a Pomeriggio 5 li inchiodano

Nicolò Scalfi e Vera Miales sono due dei protagonisti della nuova edizione de ‘La Pupa e il Secchione Show‘. Dopo aver condiviso il letto nella villa, la compagna di Amedeo Goria e il campione di ‘Caduta Libera’ sono stati al centro di una discussione nella trasmissione ‘Pomeriggio 5′ condotta da Barbara D’Urso anche al timone del programma serale. Sono state, infatti, mostrate delle immagini che ritraevano Nicolò e Vera in attimi di complicità tra i quali anche una doccia insieme e, sulla pagina social, del programma pomeridiano si parla di ‘immagini choc’.

Le parole di Barbara D’Urso

Barbara D’Urso ha affermato a ‘Pomeriggio 5’: “Sta succedendo qualcosa di molto particolare tra due protagonisti. C’è Vera, la futura moglie di Goria ed è in coppia con il campione di Caduta Libera, che ha vinto per 88 puntate, che è single. C’è qualcosa che non trona tra i due. Questa non sarebbe la prima volta per Nicolò Scalfi, che anche a Caduta Libera si era innamorato di un’altra concorrente”, aggiungendo: “No, non diciamo che Vera lo provoca, non diamo tutta la colpa alle donne. Lei gli ha fatto dei grattini, ma lui ha ammesso di essere un ragazzo sensibile al fascino femminile. Ha anche detto ‘io butto l’occhio se vedo Vera’. Lui adesso ha una sorta di infatuazione“.

La conferma di Vera

Vera Miales ha parlato del rapporto con il suo secchione nel filmato che è stato mandato in onda nel programma condotto su Canale 5 da Barbara D’Urso. La pupa si è espressa con una certa convinzione: “Lui è già innamorato, me l’ha già confessato. Da noi due aspettatevi di tutto. Lui è un bel cucciolotto. Se gli piaccio? Io direi proprio di sì visto che mi sta attaccato come una cozza“.

L’opinione di Nicolò

Nicolò Scalfi ha, però, cercato di gettare acqua sul fuoco, smorzando i toni: “Aspettiamo a dire che sono innamorato, però mi piace come persona. Io gli occhi non me li posso cavare, quindi ogni tanto è vero che sbircio. Però sono molto rispettoso. Vera è bella e non ci sono altri aggettivi per descriverla. La minima intimità che il programma ci offre è quella di condividere il letto. Quindi sono momenti di avvicinamento che fanno piacere per conoscerci meglio e questo mi piace“.

Immagini choc dalla villa de #LaPupaeilSecchioneShow! ? C'è attrazione tra Nicolò Scalfi e la futura moglie di Amedeo Goria? #Pomeriggio5 pic.twitter.com/RUQE9JlZXq — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) March 21, 2022

