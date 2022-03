Amici, LDA rimproverato da Rudy Zerbi per la battuta sulla Paranza, il papà Gigi D’Alessio: “Deve ancora imparare tanto”

LDA prende in giro la Paranza di Silvestri e viene sgridato da Rudy e interviene il padre

LDA e Calma hanno un compito per la nuova puntata serale di Amici 21 in vista: interpretare il brano La Paranza di Daniele Silvestri. Tale brano però non ha molto entusiasmato i due allievi, poiché lo hanno preso in giro con battute infelici.

“Preparare un pezzo così, è una perdita di tempo. Vestiamoci da papere, tanto a sto punto” ha contestato Luca D’Alessio in arte LDA riguardo la scelta di Rudy Zerbi sul pezzo. “Non mi va di cantare questa roba qui. in un pezzo del genere dove lo infili LDA e Calma? Io di andare a cantare quello che dice faccio uno sforzo, ma quando arrivo a dire “la paranza è una danza che si balla de panza”, mi vergogno” ha poi dichiarato il suo compagno di squadra Marco Barbieri, in arte Calma. “Ma che si balla con la panza? Dai è uno scherzo per forza, non può essere vero. Io non mi scervello nemmeno, non lo faccio” ha risposto il figlio di Gigi D’Alessio rifiutando di interpretare il brano di Daniele Silvestri per il prossimo serale.

A quel punto, è intervenuto Rudy Zerbi che ha rimproverato i due allievi: “Chi si deve vergognare siete voi, dell’ignoranza con cui avete affrontato un pezzo del genere, con la supponenza con la quale parlate di cose che non sapete che cosa siano, con la strafottenza con la quale vi rivolgete ad un artista come Silvestri“. Il professore di canto ha poi agginto: “Lo sapete che si parla di mafia? No non lo sapete perché siete ignoranti, presuntuosi e supponenti, saccenti e fate una figura terribile”. Zerbi ha infine chiosato il suo sfogo così: “Non sapete mettervi in gioco, non sapete da dove nasce una canzone, non sapete chi è Daniele Silvestri. Siete cascati male, perché il contratto di quella canzone l’ho fatto io”.

Sui social è intervenuto anche Gigi D’Alessio, il papà di LDA, che ha espresso il suo accordo con Zerbi: “Bravo Rudy, condivido quello che hai detto. Devono ancora crescere e imparare tanto. Un anno di Amici non basta.

