Fedez ringrazia Vialli dopo l’intervento: “Una telefonata che difficilemente dimenticherò”

Il rapper, operato al pancreas, ha ringraziato l’attaccante per la telefonata ricevuta: “Uomo di cuore”

Fedez è stato sottoposto ad una lunga e delicata operazione al pancreas per asportare una rara forma di tumore. Tra la famiglia, la moglie Chiara Ferragni e i numerosi fan che lo hanno supportato, anche l’ex attaccante Luca Vialli. Quest’ultimo infatti ha fatto una telefonata al rapper classe 1986, che difficilmente dimenticherà. L’ex calciatore ora capodelegazione azzurra infatti sa cosa significhi lottare contro una malattia e la sofferenza.

“Grazie di cuore Luca Vialli e in bocca al lupo per la partita di stasera” ha esordito così Fedez nel suo post. “Fin a qualche giorno fa non ci conoscevamo nemmeno e poi una telefonata a pochi giorni dall’intevento che mai dimentichero” ha po aggiunto il rapper. “Spero di poter dare un po’ di supporto alle persone così come tu hai fatto con me, davvero con il cuore” ha infine chiosato nella speranza che lui possa aiutarlo in futuro.

Vialli infatti lotta da 4 anni contro il tumore al pancreas e lo ha raccontato nella serie Netflix Una domanda. “La malattia non è solo sofferenza” ha dichiarato l’ex calciatore. ” E’ fatta per il 20 per cento da quello che ti succede ma per l’80 per cento dal modo in cui tu reagisci a quello che accade. E la malattia ti può insegnare molto di come sei fatto, essere anche un’opportunità. Non dico al punto di essere grato nei confronti del cancro, eh…” ha infine chiosato Vialli in una sua riflessione.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news?

Seguici anche su Instagram cliccando qui, su Facebook cliccando qui e su Google News cliccando qui