L’Isola dei Famosi 16, le pillole velenose de La Velenosa – EPISODIO 1: “Che cast pazzesco!”

Io sento che quest’edizione dell’isola dei famosi, ci regalerà delle gioie. Primo, Ilary è garanzia di scazzo e menefreghismo verso la conduzione, verso l’inviato, verso il mondo e l’universo. Secondo Alvin come inviato è pazzesco, tiene testa a Ilary, non ha paura a risponderle e cosa non meno importante ci fa capire le prove quando le spiega. Opinionisti top: due signori professionisti, Nicola Savino e Vladimir Luxuria che dell’isola sanno tutto perché ne sono stati parte integrante, lui per aver fatto l’autore e il conduttore e lei per essere stata naufraga, inviata e già opinionista. Quest’anno incredibile ma vero avremo degli opinionisti che sanno di cosa parlano!!!!



E il cast? Sprizza trash da tutti i pori, non può deludere. Siamo partiti con Carmen Di Pietro che si è nascosta la cioccolata nel reggiseno per mangiarsela prima dal tuffo dall’elicottero, col figlio Alessandro che l’ha letteralmente spinta giù dall’elicottero perché lei tentennava. Siamo passati a Floriana Secondi che non è cambiata di una virgola dal GF che fece 20 anni fa, che ha puntato Gustavo Rodriguez perché nonostante sia fidanzata da 8 anni, come si dice a Roma “si spizzica in giro per poi tornare a magna’ a casa”. Floriana accoppiata con Zequila col quale dovrà stare legata con un elastico fino a giovedì, che quando è stata scelta avrebbe preferito abbandonare piuttosto che stare con lui. E chiudiamo col parlare dell’iconica Cicciolina che ad ogni frase è un doppio senso. Se pensate fosse stato difficile parlare con Rocco Siffredi, ecco, con Cicciolina è peggio. Per farvi un esempio ha esordito con “sono vergine… – pausa strategica – …di reality,cosa avevate capito?”. E questo è niente. Jeremias e Gustavo Rodriguez hanno vinto la prima prova leader e facendo la nomination Jeremias ci ha fatto capire che a breve lui e Nicolas Vaporidis finiranno a pizze in faccia e io già mi pregusto il momento.

Ma ci pensate che a dividerli sarà Carmen Di Pietro, colei che divise Antonella Elia e Aida Yespica mentre si strappavano i capelli? Tutto questo è meraviglioso.

Vaporidis non l’ho ancora inquadrato bene ma potrebbe essere un naufrago pazzesco alla Raz Degan per intenderci, oppure il più grande dei cagacazzi: io che sono perfida spero nella seconda ipotesi.

In nomination per l’eliminazione ci sono le coppie: Cicciolina / Melandri, Floriana / Zequila e Carmen / Alessandro, le mie tre coppie preferite – che televoto horror. Va beh esigo che come hanno fatto l’anno scorso per Vera Gemma, che continuavamo a eliminare ma non se ne andava mai via, anche quest’anno si inventino altre 50 isole dove piazzare gli eliminati! Oppure chiunque dei tre esca spero se la giochi con i due modelli già eliminati su isola sgamada e prendano il loro posto. Insomma non posso dirvi tutto io ma non lasciatevi scappare nessuna di questa fonte di trash! Anche perché insieme a Roberta Morise, il rapper Blind, i cugini di campagna devono fare il loro ingresso anche i fratelli Tavassi, sui quali ho puntato tutto. Prima puntata promossa, speriamo continui così!

Alla prossima, baci velenosi a tutti

L’Isola dei Famosi 16, i tre migliori meme della prima puntata

FLORIANA NERA DI ESSERE SCELTA ORA LO PRENDE A PIZZE IN FACCIA #isola pic.twitter.com/Rm2gDIbgJe — IL BLOG DELLA VERITÀ (@verita_blog) March 21, 2022

Carmen che si porta la cioccolata da casa e la nasconde nel reggiseno? #isola pic.twitter.com/JTyhVqUFvo — INDIFFERENZA ASTRALE (@trashastrale) March 21, 2022

