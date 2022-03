Chi è Marco Senise, ex volto di Forum che potrebbe sbarcare all’Isola dei famosi?

Ecco chi è Marco Senise, ex volto di Forum e probabile naufrago dell’Isola dei famosi 2022

Nuova indiscrezione sui nuovi naufraghi dell’Isola dei famosi 2022: pare che l’ex volto di Forum Marco Senise sia uno dei prossimo a sbarcare presto in Honduras. Tale rumor è stato lanciato da Riccardo Signoretti, direttore del settimanale Nuovo.

Nato a Roma il 4 marzo 1964, Marco Senise si è iscritto alla facoltà di Giurisprudenza per poi abbandonare gli studi per la carriera televisiva. Nel 1993 infatti ha debuttato nella telenovela Micaela, recitando un piccolo ruolo e viene assunto come inviato per Buona giornata, trasmissione condotta da Patrizia Rossetti su Rete 4. L’anno successivo ha iniziato a collaborare per Telelombardia, rete locale nell’ambito delle manifestazioni per la lotta contro il cancro. Tra il 1995 e il 1997 è approdato su ull’emittente locale T9 per il programma Pandora e le selezioni annuali di Miss Italia. Nel 1998 è entrato a far parte del cast di Forum, programma condotto da Rita Dalla Chiesa su Rete 4 ed è diventato uno dei volti più apprezzati delle televendite.

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, ha avuto un flirt con Antonella Elia nell’estate 1994 quando presentava delle serate e tra i due durò diversi mesi. Inoltre ha avuto una particolare “simpatia” per Valeria Marini, presunto motivo per cui ruppe con la Elia. Tali flirt sono stati inoltre confermati dal conduttore stesso a Live-Non è la d’Urso. In passato ha avuto una relazione con Nina Godino e dal 2015 è fidanzato con una donna di nome Alice.

