Bridgerton 3, quando esce? Chi sarà il protagonista? Cosa sappiamo

Nemmeno il tempo di godersi la seconda stagione di Bridgerton su Netflix che i fan hanno già cominciato a chiedere se la serie proseguirà anche per un’altra stagione. Ebbene, tutti gli appassionati della serie televisiva statunitense creata da Chris Van Dusen e basata sui romanzi di Julia Quinn possono esultare: Bridgerton è stata infatti rinnovata non solo per una terza, ma anche per una quarta stagione.

Ma quando uscirà la terza stagione di Bridgerton e chi sarà il protagonista? Chiaramente sulle date di uscita non è ancora trapelato alcun dettaglio: tuttavia, è molto probabile che Bridgerton 3 farà capolino su Netflix solo nel 2023. Pertanto i fan dovranno pazientare un annetto o giù di lì.

Nel terzo libro del ciclo di romanzi di Julia Quinn il protagonista è Benedict, il secondo figlio della famiglia Bridgerton, l’unico che ha scelto l’arte come passione nella propria vita. Il suo animo fortemente artistico emerge nella sua vocazione da pittore, oltre a quella spinta di ribellione che non compare negli altri membri della famiglia e soprattutto in Anthony, protagonista della seconda stagione.

Stando al romanzo, Benedict (allerta spoiler!) incontrerà una donna misteriosa, Sophie Beckett, figlia illegittima del conte di Penwood, cresciuta in un ambiente totalmente privo di affetto che l’ha inevitabilmente condizionata nella crescita e nei rapporti. Le cose cambieranno quando conoscerà proprio Benedict durante un ballo in maschera organizzato dalla famiglia Bridgerton.

